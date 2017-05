Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση για τους "Πειρατές της Καραιβικής, Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ»"

Σε λίγες μέρες, από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 ξεκινά να προβάλλεται στη χώρα μας, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, η νέα, 5η κατά σειρά ταινία του πολύ επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise των Πειρατών της Καραιβικής, με τον Τζόνι Ντεπ και πάλι στον βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Κάπτεν Σπάροου.

Στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε, άρχισε από τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης 18/5, η προπώληση εισιτηρίων για τους «Pirates Of The Carribean: Dead Men Tell No Tales – Πειρατές της Καραιβικής, Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ».

Όπως διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου, η προπώληση των εισιτηρίων αφορά κατ’ αρχάς τις παραστάσεις/προβολές στην αίθουσα 5, τις ώρες 19.00 και 22.00 το βράδυ ενώ από την Τρίτη 23-5-2017 που θα βγει το πρόγραμμα της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας, oι ώρες και αίθουσες προβολής του φιλμ θα είναι περισσότερες. Η ταινία που υπογράφουν οι σκηνοθέτες Γιοακίμ Ρένινγκ και Έσπεν Σάντμπεργκ, θα παιχθεί και τρισδιάστατη, σε διανομή της Feelgood.

Ο Τζόνι Ντεπ λοιπόν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το ρόλο του θρυλικού παλικαρά αντι-ήρωα Τζακ Σπάροου στην ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: H Εκδίκηση του Σαλαζάρ». H θαλασσινή περιπέτεια βρίσκει τον άτυχο Καπετάνιο Τζακ με τους ανέμους της συμφοράς να φυσούν κατά πάνω του, όταν ναυτικοί-φαντάσματα με αρχηγό τον τρομακτικό Καπετάνιο Σαλαζάρ (στο ρόλο ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ), το σκάνε από το Τρίγωνο του Διαβόλου με σκοπό να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θάλασσα – ειδικά τον Τζακ. H μόνη ελπίδα να σωθεί ο Τζακ είναι η θρυλική τρίαινα του Ποσειδώνα.

Για να την βρει, θα χρειαστεί να συνεργαστεί με την Καρίνα Σμιθ (Κάγια Σκοντελάριο), μια πανέξυπνη και όμορφη αστρονόμο και τον Χένρι (στο ρόλο ο νεαρός Μπρέντον Θουάιτς), έναν ξεροκέφαλο νεαρό ναυτικό της Βασιλικής Ναυτικής Ακαδημίας.

Στο τιμόνι του Νεκρού Γλάρου, του θλιβερά μικρού και σκοροφαγωμένου πλοίου του, ο Τζακ αγωνίζεται να αλλάξει τη δυσοίωνη μοίρα του, αλλά και να σώσει τη ζωή του από τον επικίνδυνο εχθρό του.

Στην ταινία που αναμένεται να «σκίσει» εμπορικά, παίζει και ο Τζέφρι Ρας.

Το διαφημιστικό τρέιλερ ήδη παίζεται στα Στερ/Odeon όπου έχουν τοποθετηθεί και οι μεγάλες αφίσες/πόστερ του φιλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.odeon.gr.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ