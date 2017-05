Αναστατώνει με την σέξι πόζα στην παραλία η Ελένη Φουρέιρα- ΦΩΤΟ

Πριν μπει επίσημα το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι πρώτες δυνατές ζέστες. Πολλοί από τιυς αγαπημένους μας celebrities δεν δίστασαν να κάνουν τις βουτιές τους στη θάλασσα.

Ανάμεσά τους και η Ελένη Φουρείρα. Η τραγουδίστρια αναστάτωσε τους λουόμενους αλλά και τους διαδικτυακούς της φίλους με τη σέξι πόζα στην παραλία.

Λίγο πριν ξεκινήσουν τα live του So You Think You Can Dance, η Ελένη Φουρείρα αποφάσισε να περάσει μερικές χαλαρές στιγμές και να χαρεί τον ήλιο και τη θάλασσα. Τις εντυπώσεις κλέβει το καλλίγραμμο κορμί της και το σέξι μαγιό της.

ΠΗΓΗ: tlife.gr