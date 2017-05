Η Πατρινή αθλήτρια Νόρα Δράκου στο πλευρό του καλλιτέχνη πατέρα της-ΦΩΤΟ

Στην έκθεση «Sweet Europe»- «Γλυκιά Ευρώπη» που πραγματοποιεί η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων συμμετέχει ο Πατρινός σκιτσογράφος Dranis, ο οποίος συνεργάζεται με το thebest.gr. Στην έκθεση βρέθηκε και η κόρη του, η αθλήτρια Νόρα Δράκου.

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ DRANIS ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ «SWEET EUROPE»

Στο facebook ανέβασε την παρακάτω φωτογραφία με την λεζάντα που ακολουθεί:

We have an artist in our home

"Sweet Europe cartoon exchibition"

#proudofmydaddy#daddysgirl #cartoonist #entelvaispastryshops #familly

Νόρα Δράκου: "Να κατέβω τα 25 δευτερόλεπτα"

*Οι επισκέπτες της έκθεσης στο Μετρό Συντάγματος, εκτός από τα έργα 29 Ελλήνων γελοιογράφων, θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τις γελοιογραφίες 28 σημαντικών Βρετανών σκιτσογράφων που δημοσιεύουν στις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφορμή φυσικά το … Brexit αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας στη Γηραιά Ήπειρο.