Πάτρα: Βαγγέλης Γιωτόπουλος στο Φεστιβάλ "Μέρες Φωτογραφίας"

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων διοργανώνουν το φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 5 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2017.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ συνεχίζονται με παρουσιάσεις γνωστών Ελλήνων Φωτογράφων.

Στις 17 Μαϊου 2017 στις 19:00, στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Βαγγέλη Γιωτόπουλου με θέμα « Η φωτογραφία ως μονόδρομος στη ζωή μου».

Ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος είναι ενας ακούραστος φωτογράφος, ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η τέχνη αλλά και τα κοινά και είναι ενας από τους πιο πολύβραβευμένους Έλληνες φωτογράφους αυτή τη στιγμή με πολλά βραβεία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Μάλιστα είναι ο μοναδικός Έλληνας φωτογράφος που κατέχει τον τίτλο του “Fellowship”, τον μεγαλύτερο τίτλο που μπορεί να λάβει ενας φωτογράφος!

Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

O Bαγγέλης Γιωτόπουλος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1965.Είναι τελειόφοιτος της Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας απο το 1987. Σπούδασε σε ανώτερο επίπεδο βιολί και ανώτερα θεωρητικά στη μουσική. Σπούδασε φωτογραφία στη σχολή FOCUS School of Arts

Ασχολείται με τη φωτογραφία απο τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και είναι επαγγελματίας φωτογράφος απο το 1987, όπου ξεκίνησε το δικό του φωτογραφείο στην Πρέβεζα. Τον ιανουάριο του 201 άνοιξε ενα νεο, υπερσύγχρονο studio μαζί με το γιο του Αλέξανδρο, επίσης φωτογράφο στην Πρέβεζα. Το Μάρτιο του 2012 άνοιξε επίσης ανάλογο studio στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα, το οποίο στελεχώθηκε απο την κόρη του Ράνια.

Είναι:

-Μέλος της ΕΦΕ Αθηνών απο το 1988

-Ιδρυτικό μέλος του παραρτήματος της ΕΦΕ Πρέβεζας που ιδρύθηκε το 2007

-Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της λέσχης Φωτόραση στα Ιωάννινα

-Μέλος της FIAP, της PSA, της WPPI, της SWPP και της UPI της τελευταίες δεκαετίες

-Κριτής στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φωτογραφίας τα τελευταία 10 χρόνια.

-Παγκόσμιος κριτής σε πολλά σαλόνια του εξωτερικού τα τελευταία 5 χρόνια που έγινε EFIAP

Δίδαξε φωτογραφία στα ΚΕΕ και ΝΕΛΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για 2 συνεχόμενα χρόνια.

Απο το 1989 και μετά συμμετέχει σε Πανελλήνιες και διεθνείς εκθέσεις.

Έχει λάβει μέρος σε 62 εκθέσεις με 98 διαφορετικά έργα.

Είναι κάτοχος του μεγαλύτερου τίτλου στην παγκόσμια φωτογραφία " Fellowship", ο μοναδικός ¨Ελληνας φωτογράφος που τον κατέχει!

Έχει αποσπάσει πληθώρα τίτλων και διακρίσεων σε διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς, με αποκορύφωμα τη βράβευση απο τη φωτογραφικήομοσπονδία " The Societies" ως:

-Φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία Fina Art για δύο συνεχόμενες χρονιές (2010,2011)

- Φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία Γάμου το 2012 και 2013

- Φωτογράφος της χρονιάς στις κατηγορίες Media, Portrait Environmental, Travel για το 2014

-Φωτογράφος με τα περισσότερα "Χρυσά" μηνιαία βραβεία για το 2014

- Φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία Γάμου το 2015 και 2ος Overall Photographer of the Year 2015

- Φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία Nature για το 2016

- Φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία Architectural για το 2016

Ασχολείται με τα κοινά ως εκλεγμένος Δημ Σύμβουλος τα τελευταία 3 χρόνια στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων μιας και η καταγωγή του είναι απο τα Καστανοχώρια, στη θέση του εντεταλμένου Σύμβουλου Πολιτισμού και Τουριστικής προβολής, ενω απο τις 5 Μάρτιου 2017 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι:

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, Δημοτική πινακοθήκη, 20:00.

Διάρκεια έκθεσης: 5-28 Μαΐου

Εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης του Κώστα Μπαλάφα με τίτλο “Φωτογραφικές Μνήμες από τη Σύγχρονη Ελλάδα“, από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη.

Κυριακή 7 Μαΐου 2017, 10:00-20:00, Πλατεία Γεωργίου

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Φωτομαραθώνιος Πάτρας 2017.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, Αγορά Αργύρη, 20:00.

Διάρκεια έκθεσης: 10-27 Μαΐου

Εγκαίνια έκθεσης των μελών της Φ.Λ.Π. ΗΔΥΦΩΣ, με τίτλο “ΚΟΙΤΑ ΜΕ”.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, Αγορά Αργύρη, 19:00.

Παρουσίαση με θέμα “ΕΜΜΟΝΕΣ” από τον φωτογράφο Πέτρο Κοτζαμπάση.

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, Αγορά Αργύρη, 19:00.

Παρουσίαση φωτογραφικού έργου του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη.

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, Αγορά Αργύρη, 19:00.

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, Παλαιά Δημοτικά Λουτρά, 19:30.

Διάρκεια έκθεσης: 19 Μαΐου – 2 Ιουνίου

Εγκαίνια έκθεσης των μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας με τίτλο “Στάχυα από το χωράφι μας” .

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, Δημοτική Πινακοθήκη, 19:00.

Παρουσίαση του Κώστα Μπαλάφα από την Γεωργία Ιμσιρίδου, υπεύθυνη του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη.

Κυριακή 28 Μαΐου 2017, Αίθριο Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου στις 20:00.

Τελετή λήξης Φεστιβάλ, Απονομές και έκθεση φωτογραφιών του Φωτομαραθώνιου Πάτρας 2017.