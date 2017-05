Πάτρα: "Μητέρα! Ωδές για την ιερότερη σχέση του ανθρώπου"

Μια εξαιρετική συναυλία πραγματοποίησε η ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ με αφορμή τον εορτασμό της ΜΗΤΕΡΑΣ, την παρελθούσα Τετάρτη, με τη συμμετοχή της ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ και της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ του Οργανισμού και με τη συνεργασία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην κατάμεστη αίθουσα του Κέντρου, οι τρείς χορωδίες της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, έδωσαν τον καλύτερο εαυτόν τους, αποδίδοντας έργα προς τιμήν της ‘’Μητέρας’’.

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ που άνοιξε και το πρόγραμμα της συναυλίας ερμήνευσε τα έργα: ‘’Ν΄ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ, μουσική: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, ‘’COLD SNAP’’, Στίχοι: CRAIG CLAAR, μουσική: MARK HAYES, ‘’ΓΟΡΓΟΝΑ’’, Στίχοι: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μουσική: ΜΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ, ‘’ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ’’, Στίχοι και μουσική: ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ‘’Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ’’, Στίχοι και μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ & ‘’ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΤΑ’’, μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ (cd «Ο Τεμπέλης Δράκος»). Πιάνο έπαιξε η Μαρίνα Μυλωνά. Βοηθός Διεύθυνσης: Ελένη Μουζάκη. Τη χορωδία διηύθυνε η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου.

Αμέσως μετά παρουσιάστηκε η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, που θα ερμήνευσε τα έργα: ‘’BELIEVE’’, LIN MARSH, ‘’ALL YOU NEED IS LOVE’’, JOHN LENNON- PAUL McCARTNEY, ‘’ΜΥΡΤΙΑ’’, Στίχοι: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ‘’ΑΛΦΑΒΗΤΟ’’, Στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ, μουσική: ΧΑΡΗΣ ΠΕΓΙΑΖΗΣ και το ‘’ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ’’, από την παιδική Όπερα ‘’Μαγικό βιολί’’ σε μουσική του ΝΙΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ. Έπαιξαν πιάνο η Μαρίνα Μυλωνά και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος. Τη χορωδία διηύθυνε η Αρετούσα Νικολοπούλου.

Το πρόγραμμα έκλεισε η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ με το εξής πρόγραμμα: ‘’A LITTLE JAZZ MASS’’ Kyrie- Gloria, BOB CHILCOTT, ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, από το Μιούζικαλ: ‘’SINGIN’ IN THE RAIN’’, Στίχοι: ARTHUR FREED, μουσική: NACIO HERB BROWN, επεξεργασία: MARK HAYES, ‘’ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ’’, Στίχοι: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΛΕΝΗΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, ‘’ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΤΖΙΑ’’, Στίχοι: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ και ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ’’, Στίχοι: ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ, μουσική: ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ, Επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΟΥ.

Έπαιξαν: πιάνο η Αλμπένα Πενκόβα, κιθάρα ο Χρήστος Τσαιλάκης, Νυκτά Έγχορδα ο Γιώργος Παπαγεωργίου και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος. Τη χορωδία διηύθυνε η Δήμητρα Πίτσου- Διαμαντοπούλου.

Την παρουσίαση του προγράμματος επιμελήθηκε η Αθανασία Παπασταύρου, γραμματέας της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ.