Eurovision 2017: Ο 17χρονος Βούλγαρος πέρασε στον τελικό, ξεσήκωσε ο Imri από το Ισραήλ και ο Ούγγρος τσιγγάνος Joci -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Μία πολύ ωραία μουσικοχορευτική έναρξη είχε το σώου του 2ου ημιτελικού της 62ης Eurovision το βράδυ της Πέμπτης 11/5/2017.

Οι δύο εκ των 3 παρουσιαστών της Ουκρανικής τηλεόρασης, οι συμπαθείς Volodymyr Oslapshuk και Oleksandr Skichko μ’ ένα ακορντεόν και μία φλογέρα, και φλοράλ αποχρώσεις στα κοστούμια τους, τραγούδησαν συνοδεία χορευτών με παραδοσιακές ενδυμασίες, 4 από τα τραγούδια της Γιουροβίζιον που έχουν κατακτήσει την πρωτιά, το «Euphoria», το «Fairytale» του Αλεξάντερ Ρίμπακ, το «Rise like a phoenix» της Κοντσίτα αλλά και το “My number one” της Έλενας Παπαρίζου που είχε κερδίσει την Γιουροβίζιον το 2005 διαγωνιζόμενο στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Πραγματικά η συγκεκριμένη έναρξη μαζί και με το 2ο μέρος του βίντεο της αμίμητης Βέρκα Σερντούσκα με το ασημί αστέρι στο κεφάλι, μαζί με τη μαμά της, μας έφτιαξαν το κέφι. Όσο για τα τραγούδια των 18 χωρών του 2ου ημιτελικού, θα λέγαμε ότι υπήρξαν κάποια που ξεχώρισαν αλλά και ορισμένα που φάνηκε εξ’ αρχής ότι δεν θα είχαν καμία τύχη για να προκριθούν όπως η ανεκδιήγητη εμφάνιση της Λιθουανίας με το κομμάτι Rain of revolution.

Στον τελικό του Σαββάτου πέρασε το μεγάλο φαβορί, η Βουλγαρία με τον μόλις 17χρονο Κριστιάν, ο οποίος στο παιδικό Voice που είχε συμμετάσχει, είχε για κόουτς τον Ντίμα Μπιλάν, νικητή της Γιουροβίζιον για τη Ρωσία το 2008, και η Λευκορωσία με τους Naviband και ένα χαρούμενο ρυθμικό κομμάτι (όχι κάτι σπουδαίο πάντως). Μάλιστα ο ένας εκ των δύο ερμηνευτών, ονόματι Αρτέμης είναι και δημοσιογράφος.

Προκρίθηκε και η Κροατία με έναν μεγάλων δυνατοτήτων ερμηνευτή, τον Ζακ Χούντεκ που στο κομμάτι του “My Friend” κατάφερε κάτι μοναδικό, έκανε και φωνή τενόρου και βαρύτονου, η Ουγγαρία που λογικά θα μπει δεκάδα στον τελικό, μ’ ένα τσιγγάνικο κομμάτι και ερμηνευτή, τον Joci που τραγούδησε το τραγούδι “Origo – καταγωγή” έχοντας παρέα του στη σκηνή μία όμορφη νεαρή τσιγγάνα χορεύτρια (όπως ανέφερε η Μαρία Κοζάκου, διάσημη είναι η τσιγγάνικη ορχήστρα της Βουδαπέστης) αλλά και η Δανία με την Άνια που γονάτισε ως άλλη Άννα Βίσση του «Everything» για να πει την μπαλάντα της «Where I am».

Στον τελικό και το κεφάτο Ισραήλ με τον σέξι Imri που μας θύμισε κάτι από Σάκη Ρουβά, ο οποίος έπαιζε πολύ με την κάμερα και ερμήνευσε το χορευτικό «Feel alive», η Ρουμανία με το ντουέτο Linca & Alex Florea που για ρεφραίν του είχε μία ιαχή των Άλπεων, το «Yodel it», η Νορβηγία που απορούμε πώς πέρασε (τον τραγουδιστή πλαισίωναν «μασκοφόροι» μουσικοί), η Ολλανδία με τις τρεις νεαρές κοπέλες που είναι αδελφές και ερμήνευσαν ένα κομμάτι που έγραψε ο μπαμπάς τους και αφιέρωσαν στη μητέρα τους που πάσχει από βαριάς μορφής σκλήρυνση κατά πλάκας και η Αυστρία με τον 25χρονο Νέιθαν κι ένα κομμάτι το «Running on air» που είπε πάνω σ’ ένα μισοφέγγαρο!

Από όσους αποκλείστηκαν και δεν άκουσαν το όνομα τους για τον τελικό, θα λέγαμε ότι ψιλοαδικήθηκε η Jana από τη FYROM (Σκόπια) με το χορευτικό «Dance alone» που ξεσήκωσε (πάντως η χαριτωμένη Jana θα θυμάται για πάντα τη φετινή Γιουροβίζιον γιατί ο καλός της, τής επιφύλαξε μία ωραία έκπληξη, στο green room, on camera, της έκανε πρόταση γάμου με μονόπετρο, ενώ η τραγουδίστρια που αποκαλύφθηκε ότι είναι και έγκυος, είπε αμέσως το ναι).

Εκτός τελικού και η Σερβία με την 35χρονη Ντιγιάνα που ερμήνευσε ένα μοντέρνο κομμάτι το «In too deep» αλλά φαίνεται δεν έπεισε, η Μάλτα με την Κλαούντια Φανιέλο και μία μπαλάντα στα αγγλικά, η Ελβετία με την νεαρή ερμηνεύτρια ντυμένη στα κατακίτρινα να τραγουδά για τον θεό Απόλλωνα και τη λύρα του και η Εσθονία με το «Lost in Verona» με το δίδυμο Λάουρα και Κόιτ, ένα όμορφο ρομαντικών αποχρώσεων, ρυθμικό τραγούδι που άξιζε να περάσει στον τελικό και να ξανακουστεί.

Τέλος για άλλη μία χρονιά δεν πέρασε στον τελικό η Ιρλανδία (ο νεαρός τραγουδιστής της τραγούδησε με σκηνικό εύρημα ένα αερόστατο, το κομμάτι του Dying to try, το οποίο έχει συνθέσει ο δημιουργός του «Crazy» της Μπρίτνει Σπίαρς) ενώ εκτός έμεινε και το San Marino με τη σχεδόν μόνιμη πλέον εκπρόσωπο του, τη Βαλεντίνα Μονέτα που εμφανίστηκε μαζί με τον Αμερικάνο μαύρο τραγουδιστή Τζίμι Γουίλσον, ο οποίος ήταν αρκετά καλός αλλά το χορευτικό κομμάτι που παρουσίασαν, το «Spirit of the night» δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.

Ραντεβού τώρα το βράδυ του Σαββάτου 13/5/2017, στις 22.00 με τον τελικό της Eurovision και τις συνολικά 26 χώρες που θα εμφανιστούν. Η Ελλάδα θα βγει με την Demy, στην 15η σειρά εμφάνισης.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ