Όλος ο κόσμος των κόμικς και του animation στο Thessaloniki Comic Convention

Όσοι αγαπούσαν τα κόμικς και τα animation σε μικρή ηλικία, αλλά μεγαλώνοντας έχασαν την επαφή με την 9η τέχνη έχουν τη δυνατότητα να ξαναγίνουν "παιδιά" και να δουν παλιούς και αγαπημένους ήρωες. Όσοι συνέχισαν να συλλέγουν μετά μανίας και να διαβάζουν κόμικς και ως ενήλικες θα γνωρίσουν δημιουργούς, τους οποίους θαυμάζουν και παρακολουθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις για το κοινό τους πάθος.

Όλος ο κόσμος των κόμικς – συνολικά 75 δημιουργοί από την Ελλάδα και 10 από το εξωτερικό, περιοδικά, ταινίες, είδη ένδυσης, παιχνίδια - βρίσκονται από τις 5 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη για τρεις ολόκληρες ημέρες (5-7 Μαΐου) στη μεγάλη γιορτή, το Thessaloniki Comic Convention «The Comic Con 3» που διοργανώνεται στην Αποθήκη Γ', στο λιμάνι της πόλης.

Οι επισκέπτες του "The Comic Con 3" θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν δημιουργούς από την Ελλάδα και ξένους καλεσμένους που έχουν έρθει απ' όλα τα σημεία του πλανήτη, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ "Πρακτορείο FM 104,9 fμ" ο Λεόντιος Παπαδόπουλος, οργανωτής της γιορτής των comics μαζί με τον Αναστάσιο Λαζαρίδη.

Ο Άγγλος Dave McKean, είναι ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του εικοστού αιώνα, έχει γράψει μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες του "Σκοτεινού Ιππότη", την ιστορία, "Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" και έχει σχεδιάσει κόμικς όπως "Cages", "Hellblazer", "The Sandman", "Black Orchid", "Violent Cases", έχει σκηνοθετήσει ταινίες, έχει εκδώσει βιβλία φωτογραφίας και παιδικά παραμύθια και διαθέτει ακόμη και τη δική του δισκογραφική εταιρεία. Ο Γάλλος Herve Darmenton, είναι ο σχεδιαστής του Λούκι Λουκ τα τελευταία 14 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει την τελευταία περιπέτεια του αγαπημένου καουμπόι, τους αδελφούς Ντάλτον και θα γιορτάσει τα 71α γενέθλια του αγαπημένου χάρτινου ήρωα.

Στη Θεσσαλονίκη έφθασε και ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζει τι θα συμβεί στον επερχόμενο, 7ο κύκλο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones, που θα προβληθεί αυτό το καλοκαίρι. Ο William Simpson, storyboard artist, της σειράς στο πλαίσιο του "Comic Con 3" θα πραγματοποιήσει masteclass για τον τρόπο που δημιουργείται το storyboard.

Την Κυριακή 7/5 το μεσημέρι οι cosplayers θα συγκεντρωθούν στην πλατεία του Λευκού Πύργου, θα φωτογραφηθούν με το κοινό και στη συνέχεια η πολύχρωμη παρέλαση θα κινηθεί προς το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο διεξαγωγής του "Comic Con 3".

Εξάλλου, φέτος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά και το παράλληλο κινηματογραφικό φεστιβάλ animation με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβάλλονται οκτώ ταινίες, για μικρούς και μεγάλους στην Αποθήκη 1 (αίθουσα Τορνές) και στο "Ολύμπιον".

Το "The Comic Con" συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάν Κόμικς και θα επιχειρήσει να καταρρίψει το περσινό πανελλήνιο ρεκόρ. Πέρσι μοιράστηκαν στους επισκέπτες περισσότερα από 8.000 κόμικς. Φέτος οι διοργανωτές έχουν περισσότερα από 10.000 τεύχη των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών κόμικς, τα οποία θα μοιραστούν αύριο.

H φωτ. είναι από ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ

amna.gr