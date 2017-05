Πάτρα: Με το «Jazz+Πράξεις 2017: Η μεγάλη γιορτή της Jazz» ξεκινά και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ-ΦΩΤΟ

Με ένα μουσικό τριήμερο που κάθε χρόνο αρχές Ιουνίου σηματοδοτεί την έναρξη του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Πάτρα, το "Jazz+Πράξεις" ξεκινά για ακόμα μία χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου της Πάτρας. Οι εκδηλώσεις όπως γνωστοποιήθηκε, θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 8, 9 και 10 Ιουνίου 2017 στό δροσερό αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου στην άνω πόλη.

Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου:

«Μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία επιφυλάσσει στους φίλους της τζαζ και όχι μόνο το τριήμερο τζαζ «Jazz+Πράξεις 2017», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με τη διοργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, φιλοδοξώντας να αποτυπώσει για μια ακόμη φορά το χαρακτηριστικό του ίχνος.

Ο ατμοσφαιρικός χώρος του Αίθριου του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα είναι το σημείο αναφοράς των συναρπαστικών πράξεων της τζαζ που θα ξετυλιχτούν την Πέμπτη 8, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιουνίου.

Έχοντας καταξιωθεί ως μια από τις πιο ζωντανές και συγκροτημένες συναυλιακές δράσεις του είδους, στη μακρόχρονη παρουσία του το «Jazz+Πράξεις» επιφυλάσσει στους πολυάριθμους θερμούς φίλους του τρεις μοναδικές βραδιές καταθέτοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα μέγιστου καλλιτεχνικού βεληνεκούς από την παγκόσμια και την ελληνική μουσική σκηνή.

Οι δυο διεθνούς φήμης ξένες συμμετοχές με το αγγλικό σχήμα των Dinosaur και το ιταλικό Enrico Rava Quartet, εκτός από την σφραγίδα των εντυπωσιακών και διάσημων καλλιτεχνικών υπογραφών, αποτελούν αποκλειστικές εμφανίσεις για το «Jazz+Πράξεις 2017», ενώ τα δυο συγκεκριμένα σχήματα με αυτή τη μορφή εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Περίοπτη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η εναρκτήρια συναυλία του εξαιρετικού Sokratis Sinopoulos Quartet με την εντυπωσιακή πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό (δίσκος στην ECM και εγκωμιαστικές κριτικές), ενώ η εμφάνιση του σχήματος In Duologue (ντουέτου της τραγουδίστριας Αλεξάνδρας Λέρτα και του Πατρινού κοντραμπασίστα Βασίλη Στεφανόπουλου, που δραστηριοποιείται με επιτυχία καλλιτεχνικά στο εξωτερικό με έδρα την Ολλανδία, τη δεύτερη βραδιά πριν τους Dinosaur συμπληρώνει ιδανικά το πλούσιο μουσικού μενού. Το πρόγραμμα του «Jazz+Πράξεις 2017» έχει ως εξής:

Πέμπτη 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Sokratis Sinopoulos Quartet

Παρασκευή 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

-In Duologue (Αλεξάνδρα Λέρτα-Βασίλης Στεφανόπουλος)

-Dinosaur

Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 21.30

Enrico Rava Quartet

«Όταν παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος λύρα, όλη η Ιστορία δονείται από τους αρχαίους ήχους των χορδών». Με αυτά τα λόγια ο μύθος της τζαζ Charles Lloyd μας εισάγει στην ατμόσφαιρα των συναυλιών του Σωκράτη Σινόπουλου.

Ένας σπουδαίος μουσικός, ένα ιδιαίτερο συγκρότημα σε μία μοναδική συναυλία, όπου η αρχέγονη δύναμη της λύρας θα «αναμετρηθεί» με τους ανήσυχους ρυθμούς της jazz και σύγχρονης μουσικής.

Το Sokratis Sinopoulos Quartet αποτελείται από τους: Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), Γιάννη Κυριμκυρίδη (πιάνο), Δημήτρη Τσεκούρα (κοντραμπάσο) και Δημήτρη Εμμανουήλ (ντραμς) και θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μελωδίες του Σινόπουλου, σε συνδυασμό με τους αυτοσχεδιασμούς του κουαρτέτου, δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και μνήμες.

Το κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011, αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου, ενώ σύντομα στράφηκε στις πρωτότυπες συνθέσεις του Σινόπουλου. Το υλικό αυτό εκδόθηκε με παραγωγό τον Manfred Eicher από την ECM με τον τίτλο «Eight Winds» και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.

Όπως λέει ο ίδιος: «Πρόκειται για μερικά ασπρόμαυρα μουσικά σκίτσα, τα οποία χρωματίζουμε κάθε φορά και με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι οκτώ άνεμοι συμβολίζουν τα διάφορα διεθνή ή τοπικά μουσικά στυλ και τάσεις. Το ζητούμενο όμως εδώ δεν είναι να αφεθείς να σε παρασύρουν μακριά, όσο γοητευτικό ή περιπετειώδες κι αν είναι αυτό, αλλά να αισθανθείς τους ανέμους ακίνητος, στον δικό σου τόπο, σε νηνεμία».

Ο ήχος του στην πολίτικη λύρα είναι χαρακτηριστικός και νιώθει κανείς πως μεταφέρει μια μεγάλη ποσότητα πολιτισμικής ιστορίας και «ελληνικότητας», αλλά παράλληλα ότι παραμένει ανοιχτός σε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις ή μουσικές προκλήσεις.

Ο Σωκράτης Σινόπουλος –σε συναυλίες και ηχογραφήσεις- έχει παίζει με τους Ross Daly, Ελένη Καραΐνδρου, Δόμνα Σαμίου, Ara Dinkjian Charles Lloyd βάζοντας τη δική του εκφραστική σφραγίδα σε ιδιώματα που καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα, από την παράδοση έως τη σύγχρονη, διεθνή δημιουργική μουσική.

Παρασκευή 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

-Aλεξάνδρα Λέρτα-Βασίλης Στεφανόπουλος Ιn Duologue

H εκφραστική ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Λέρτα (φωνή, kazoo, kalimba, κρουστά) και o Βασίλης Στεφανόπουλος (κοντραμπάσο, loops, effects) θα παρουσιάσουν κομμάτια του άλμπουμ του «Blue Skies».

Κοντραμπάσο και Φωνή σ’ ένα μουσικό διάλογο που ταξιδεύει τους ακροατές σε γνωστά τζαζ μονοπάτια. Ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο στο οποίο οι ρόλοι συνοδείας και μελωδίας συνεχώς εναλλάσσονται μεταξύ των μελών. Μέσα από αυτή την διαλογική προσέγγιση δημοφιλείς τζαζ μελωδίες όπως τα «Blue Skies», «Bye Βye Βlackbird», «My Funny Valentine» κ.α., παίρνουν νέα μορφή και οι ερμηνείες των κομματιών γίνονται πιο απτές, πιο προσωπικές εκπέμποντας μια αίσθηση ηρεμίας και οικειότητας.

Ο Πατρινός Βασίλης Στεφανόπουλος δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία με έδρα την Ολλανδία και έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως George Benson, Μichel Portal, Tote Brynborg.

-Dinosaur

*Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017», για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ένα από τα πιο ζωντανά και δημιουργικά νέα σχήματα στην Ευρώπη σήμερα, στο απόγειό τους. Με leader την τρομπετίστα και συνθέτη Laura Jurd (BBC New Generation Artist 2015-2017), και μέλη τον απεριόριστης φαντασίας Elliot Galvin (fender Rhodes-synths), Conor Chaplin (μπάσο) και Corrie Dick (ντραμς), οι Dinosaur 2016 κυκλοφόρησαν το «Together, As One» στην Edition Records και έτυχαν ευρείας θερμότατης αναγνώρισης (σπάνια κριτική 5 αστέρων από την Guardian: «ιμπρεσιονιστική electric-jazz διάθεση άψογα τυλιγμένη γύρω από κέλτικες παραδοσιακές μελωδίες», All About Jazz: «ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων χρόνων»). Τον Οκτώβριο του 2016 το κουαρτέτο εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Jazzwise προκαλώντας ένα κύμα αποθέωσης από τα διεθνή μέσα.

Συνδυάζοντας σε ένα εντυπωσιακό μείγμα εμπνευσμένες συνθέσεις, επιδέξια μουσικότητα, ζωτική ενέργεια, απίστευτη φρεσκάδα, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, δυναμική ποικιλοχρωμία, ευελιξία, συναίσθημα, αυτή η μουσική με πλήθος επιρροών αφομοιωμένων σε ένα απόλυτα προσωπικό ύφος, είναι τόσο ξεχωριστή όσο και απόλυτα ελκυστική.

Η μουσική τους έχει τη στόφα των ηλεκτρικών τζαζ άλμπουμ του Miles Davis («Bitches Brew», «Ιn Α Silent Way», «Filles de Kilimanjaro») και της πρώιμης και λαμπρής πορείας της Mahavishnu Orchestra. Αντλεί από τους Nucleus του Ian Carr, τους Soft Machine, τους King Crimson, τους Sly Stone, τον James σαν ηχώ των Afro Celt Sound Brown και την μπάντα Mwandishi του Herbie Hancock, μπορεί να ακουστεί ως και φλερτάρει με τις ηχητικές περιπέτειες των Polar Bear αλλά και dub reggae πινελιές. H μουσική γκάμα των ενδιαφερόντων τους κυμαίνονται από Bartok σε Chet Baker και από Gorillaz σε Steve Reich, τα οποία επιδέξια αναμειγνύουν και τα μετατρέπουν σε κάτι εντελώς απροσδόκητο και φρέσκο.

Μετά από σχεδόν 6 χρόνια περιοδειών, με συναυλίες στο Jazz Festival του Βερολίνου, το Jazz Sur Son 31 στην Τουλούζη, το 12 Points στο Δουβλίνο και στο διάσημο Jazzahead στη Βρέμη, οι Dinosaur είναι έτοιμοι να συνεχίσουν μια λαμπερή διεθνή καριέρα με περιοδείες. Η φετινή τους εντυπωσιακή περιοδεία προδιαγράφεται λαμπρή και περιλαμβάνει κορυφαίους συναυλιακούς σταθμούς σε σπουδαίους χώρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Βερολίνο, Ολλανδία, Οτάβα του Καναδά, ΗΠΑ-Xerox Rochester International Jazz Festival, Νορβηγία-Modle Jazz Festival). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εμφάνισή τους στο Jazz+Πράξεις 2017.

Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 21.30

Enrico Rava Quartet (Enrico Rava-τρομπέτα, GiovanniGuidi-πιάνο, Gabriele Evangelista-κοντραμπάσο, Fabrizio Sferra – ντραμς)

*Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017»

Ο ζωντανός θρύλος της διεθνούς τζαζ με το εκρηκτικό κουαρτέτο του. Το σχήμα αποτελείται από διαφορετικές γενιές μουσικών (Enrico Rava-τρομπέτα, Giovanni Guidi-πιάνο, Gabriele Evangelista-κοντραμπάσο, Fabrizio Sferra – ντραμς), που ο καθένας προσφέρει μια ισχυρή προσωπικότητα και τη δική του μοναδική φωνή.

Ό,τι και να επισημάνει κανείς για τον Rava ωχριά μπροστά στο καλλιτεχνικό του μέγεθος. Ενδεικτικά έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα της τζαζ: Gil Evans, Gato Barbieri, Carla Bley, Roswell Rudd, Marion Brown, Rashied Ali, Cecil Taylor, Charlie Haden, John Abercombie, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Richard Galliano, Dino Saluzzi, Lee Konitz, Martial Solar, Pat Metheny, Charlie Mariano, Joe Henderson, Joe Lovano, Paul Motian, Jack De Johnete κ.α. Έχει παίξει σε περιοδείες και κοντσέρτα στις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά, Ευρώπη, Βραζιλία, Αργεντινή, Κίνα συμμετέχοντας σε σπουδαία φεστιβάλ.

Yπήρξε μέλος πολύ σημαντικών supergroup όπως The George Gruntz Concert Jazz Band, της Carla Bley Jazz Composers Orchestra, της Globe Unity Orchestra, της Italian Instabile Orchestra.

Έχει ηχογραφήσει πάνω από 100 δίσκους (30 σαν αρχηγός συγκροτήματος) στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου όπως στην ECM, Black Saint, Label Blue, Soul Note, CAM, Egea, Warner κα.

Ο Rava ως αρχηγός του σχήματος χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία των μουσικών του, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο να προβάλουν την άφθονη πρωτοτυπία τους μέσα στον εκφραστικό κόσμο των μοναδικών συνθέσεών του. Το αποτέλεσμα; Ένα πολυπρόσωπο μωσαϊκό μουσικής έκφρασης σε συνεχή ροή.

Ανοιχτός και με ευαίσθητες κεραίες σε μια ευρύτατη γκάμα μουσικών ειδών και στυλ της τζαζ (από την bebop έως την free jazz), ο πιονιέρος της διεθνούς τζαζ Enrico Rava, έχοντας στο πλευρό του τρεις καταπληκτικούς-φλογερούς μουσικούς, εγγυάται μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία υψηλής ενέργειας, δυναμισμού, ρυθμού, λυρισμού και μελωδίας.

Μια μοναδική νύχτα που ο Enrico Rava και η εκλεκτή παρέα του δεν θα σας αφήσουν να ξεχάσετε εύκολα.

Τιμές εισιτηρίων. Τιμή εισιτηρίου ανά βραδιά: 10 ευρώ. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου (για όλο το τριήμερο): 22 ευρώ.»

