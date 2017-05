Πάτρα: Tην Κυριακή 7 Μαΐου 2017 η Χρύσα Κατσαρίνη με την 1η της σόλο stand up comedy παράσταση

Tην Κυριακή 7 Μαΐου 2017 στο θέατρο act της Πάτρας καταφθάνει η κωμικός Χρύσα Κατσαρίνη με μία stand up comedy παράσταση.

Πιο συγκεκριμένα το θέατρο act υποδέχεται την κωμικό Χρύσα Κατσαρίνη που θα παρουσιάσει το πρώτο της stand-up comedy σπέσιαλ με τίτλο «Ότι πολυτιμότερο έχω» λίγο πριν τη μεγάλη του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κωμωδίας της Αθήνας.

Πρόκειται για μία work-in-progress παράσταση, στην οποία συνηθίζεται οι stand-up κωμικοί να τεστάρουν το τελικό τους κείμενο σε ένα ζεστό κοινό που με την αγάπη και τον ενθουσιασμό του, θα προσθέσει τις τελευταίες πινελιές και διορθώσεις, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του stand-up comedy special τους.

"Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Χρύσα Κατσαρίνη και το «ότι πολυτιμότερο έχω» είναι η πρώτη μου σόλο stand up comedy παράσταση. Κανονικά, το δελτίο τύπου θα έπρεπε να γράφεται στο τρίτο ενικό, σα να μιλάει κάποιος άλλος για μένα. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι ξέρουμε ότι το γράφω εγώ. Αυτή η παράσταση είναι το σύνολο των κειμένων μου, τα οποία γράφτηκαν τα τελευταία 5 χρόνια με ιστορίες και παρατηρήσεις από την ζωή μου.

Από την Καβάλα που μεγάλωσα, μέχρι το 2017 στα Πατήσια (ίσως δεν θα έπρεπε να βάλω την κανονική περιοχή που μένω, οκ…) μέχρι το 2017 στην Γλυφάδα. Στόχος αυτής της παράστασης είναι να κάνω το κοινό να γελάσει στο 1/5 της έντασης που γελάω εγώ. Σας περιμένω λοιπόν για να ανακαλύψουμε πώς ακριβώς μπορεί να μας συνδέουν, εμένα και όλους εσάς, ένας ευγενικός κλέφτης με φτιαγμένο αμάξι, μια μάνα που βρίζει κατά λάθος στα αγγλικά, ένα σπανακόρυζο που θέλησε να γίνει space cake και άλλες ιστορίες που τελικά δεν συμβαίνουν μόνο σε μένα".

Η παράσταση της Χρύσας Κατσαρίνη «Ότι πολυτιμότερο έχω» (work in progress) θα παρουσιαστεί την Κυριακή 7 Μαΐου στις 21.00 στο θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Γενική Είσοδος: 6 €

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2610272037 – 6936122263.

*Η Χρύσα Κατσαρίνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα, σπούδασε στην Θεσσαλονίκη και τώρα ζεί στην Αθήνα (η Πελοπόννησος την περιμένει πως και πως). Ξεκίνησε την πορεία της στο Stand up Comedy το 2012 στην Θεσσαλονίκη. Μετακόμισε στην Αθήνα και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Comedy lab, με το οποίο έχει κάνει 3 ιντερνετικές εκπομπές. Πολύ γρήγορα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της Αθηναϊκής κωμικής σκηνής, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραστάσεις όπως η φιλανθρωπική εκδήλωση «Stand up for U» για την Unicef στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την παράσταση «Comedy Lab All Stars» στο θέατρο Βεάκειο.

Έχει λάβει μέρος στο 1ο και 2ο φεστιβάλ κωμωδίας του θεάτρου Άβατον, στο φεστιβάλ Κωμωδίας της Ξάνθης και στο Comedy Fiesta του Gazi Comedy Club.

Η Χρύσα Κατσαρίνη πλέον έχει στο ενεργητικό της επιτυχημένες παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα (με εξαίρεση μια παράσταση στα Γρεβενά, στην οποία ήρθαν συγγενείς της και έγινε άβολο), εμφανίσεις σε comedy club τoυ εξωτερικού (Αγγλιά και Ιρλανδία) και είναι σταθερό μέλος του Gazi Comedy Club από το 2014.

Το «Ότι πολυτιμότερο έχω» είναι η 1η της σόλο παράσταση stand-up.