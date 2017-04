Συναρπαστικό προμηνύεται το φετινό κινηματογραφικό καλοκαίρι: Νέο Άλιεν, Μούμια, Baywatch, Cars και Μπραντ Πιτ με στολή παραλλαγής

Μπαίνει ο Μάης και φέρνει μαζί του ένα μπουκέτο νέες ταινίες που θα κατακλύσουν τις σκοτεινές αίθουσες, σηματοδοτώντας φυσικά και το φετινό κινηματογραφικό καλοκαίρι.

Κοιτάζοντας τους τίτλους των νέων ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα, μετρήσαμε τουλάχιστον 20 πολυαναμενόμενα φιλμ για μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ τα περισσότερα από αυτά αναμένεται να τα απολαύσουμε και στην Πάτρα.

Όπως ήδη γράψαμε η θερινή σαιζόν στο εξωτερικό και στη χώρα μας ξεκινά άτυπα με τους «Φύλακες του Γαλαξία 2» (πρεμιέρα στις 4/5 από τη Feelgood) με τον γόη Κρις Πρατ και τη παρέα του σε μία νέα διαγαλαξιακή περιπέτεια.

Στο είδος της επιστημονικής φαντασίας κινείται και η νέα ταινία «The Circle» σε σκηνοθεσία James Ponsoldt με τους Τομ Χανκς, Έμα Γουότσον και Τζον Μπογιέγκα που βγαίνει από 28/4 στις ΗΠΑ (δεν υπάρχει ακόμη καθορισμένη ημερομηνία εξόδου στην Ελλάδα).

Οι παλαίμαχοι Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν, Άλαν Άρκιν ερμηνεύουν στην κωμική περιπέτεια «Going in style – Εκδίκηση με στυλ» του Ζακ Μπραφ τρεις συνταξιούχους που θα ξεστρατίσουν για 1η φορά όταν βλέπουν να χάνονται τα χρήματα των συντάξεων τους! Στην ταινία που θα δούμε από 22 Ιουνίου 2017 στην Ελλάδα από την Tanweer, παίζουν και οι Αν Μάργκρετ, Κρίστοφερ Λόιντ και Ματ Ντίλον.

Το κινηματογραφικό «Baywatch» με τους Ντουέιν Τζόνσον και Ζακ Έφρον καταφθάνει στην Ελλάδα 1η Ιουνίου σε διανομή της UIP, με γυρίσματα στο ηλιόλουστο Μαιάμι των ΗΠΑ ενώ μέσα στον Ιούλιο (6/7) θα δούμε στη χώρα μας το νέο φιλμ της Σοφία Κόπολα που χαρακτηρίζεται ως ένα γκόθικ θρίλερ με φόντο την Βιρτζίνια της περιόδου του Aμερικάνικου Εμφυλίου πολέμου. Στο «The Beguiled» όπως είναι ο τίτλος της ταινίας παίζουν οι Ελ Φάνινγκ, Κόλιν Φάρελ και Νικόλ Κίντμαν.

Η νέα ταινία της «Μούμιας – The Mummy» σε σκηνοθεσία Alex Kurtzman με τον Τομ Κρουζ, τον Ράσελ Κρόου και την Σοφία Μπουτέλα ως πριγκίπισσα Ahmanet βγαίνει στη χώρα μας στις 15 Ιουνίου 2017 από την UIP, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα στις 8/6 από την Tanweer οι λάτρεις των κόμικς θα δουν την ταινία «Wonder woman» σε σκηνοθεσία Patty Jenkins με την σέξι Γκαλ Γκαντό και τον Κρις Πάιν.

«Πώς να γίνεις λατίνος εραστής» θα μας συστήσει η ομώνυμη κομεντί όπου παίζει η Σάλμα Χάγιεκ και στην Ελλάδα θα βγει στις 6 Ιουλίου ενώ το 5ο φιλμ των «Transformers, the last knight» που εκτυλίσσεται την περίοδο του μεσαίωνα με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και τον Άντονι Χόπκινς στο ρόλο ενός αστρονόμου θα μας έρθει στις 22/6 από την UIP.

Ο Μπραντ Πιτ με κοντό ξανθό μαλλί και στολή παραλλαγής πρωταγωνιστεί στην σάτιρα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν «War Machine» σε σκηνοθεσία David Michod. Πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 26/5.

Με αδημονία αναμένει το κοινό τη νέα (5η) ταινία των «Πειρατών της Καραιβικής, Dead men tell no tales» που θα παιχθεί από 25/5 στην Ελλάδα (από την Feelgood) με τους Τζόνι Ντεπ, Ξαβιέ Μπαρδέμ και Brenton Thwaites.

Στις 12 Μάη βγαίνει στις ΗΠΑ η κωμωδία «Snatched» με την Έιμι Σούμερ και την Γκόλντι Χόουν, η οποία είχε να παίξει στο σινεμά από το 2002. Υποδύονται κόρη και μαμά με φόντο την λατινική Αμερική όπου μπλέκουν σε μία ιστορία απαγωγής.

Οι δυο τους έγιναν και εξώφυλλο στο Αμερικανικό περιοδικό Entertainment Weekly.

Ο Λιβ Σράιμπερ εμφανίζεται ως μποξέρ στο “Chuck” (από 25/5 στην Ελλάδα από την Odeon), ένα αληθινό πρόσωπο που λέγεται ότι ενέπνευσε τον Σταλόνε για το «Ρόκι» του 1976.

Στις 18 Μάη μαζί με τις ΗΠΑ θα δούμε στην Ελλάδα από την Odeon, το «Alien Covenant» με την Κάθριν Γουότερστον ως νέα Ρίπλει – Σιγκούρνι Γουίβερ. Στο ρόλο του ανδροειδούς και πάλι ο Μάικλ Φασμπέντερ. Σκηνοθετεί ο βετεράνος Ρίντλει Σκοτ.

Μία εβδομάδα πριν, στις 11/5 καταφθάνει στη χώρα μας και στην Αμερική το «Βασιλιάς Αρθούρος, King Arthur Legend of the sword» του Βρετανού Γκάι Ρίτσι που επιχειρεί να δώσει νέο χρώμα στον θρύλο του Αρθούρου και των ιπποτών της στρογγυλής τράπεζας. Στην ταινία με τον Τσάρλι Χάναμ και τον Τζουντ Λο (διανομή από Tanweer) θα δούμε μέχρι και μία γιγαντιαία μάχη με ελέφαντες!

Στις 7 Ιουλίου στις ΗΠΑ θα δουν οι λάτρεις του ανθρώπου αράχνη την ολοκαίνουρια ταινία «Spiderman homecoming» σε σκηνοθεσία Jon Watts με τον 20χρονο Τομ Χόλαντ στον βασικό ρόλο. Στην Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία εξόδου του φιλμ.

Στις 25/5 στη χώρα μας αναμένουμε από την Odeon την ταινία «Polina» με ηρωίδα μία νεαρή χορεύτρια και την Ζιλιέτ Μπινός στο ρόλο μίας διάσημης χορογράφου.

Στα μέσα Ιουλίου (το εντυπωσιακό τρέιλερ ήδη παίζεται) καταφθάνει το “War for the planet of the apes» σε σκηνοθεσία Matt Reeves με τον Άντι Σέρκις και πάλι πίσω από τον γορίλα Caesar και τον Γούντι Χάρελσον στο ρόλο του συνταγματάρχη, επικεφαλής του στρατού των ανθρώπων στη μάχη με τους πιθήκους.

«Rough night/Πάρτι Γυναικών» λέγεται η ταινία που θα μας έρθει στις 29/6. Πρωταγωνιστούν οι Σκάρλετ Γιόχανσον, Ζόε Κράβιτς, Κέιτ ΜακΚίνον, οι οποίες είναι παλιές φίλες και αποφασίζουν να κάνουν ένα bachelorette πάρτι που βγαίνει εκτός ελέγχου!

Ακόμα 25 Μάη θα δούμε το ψυχόδραμα «The dinner» (διανομή από Tanweer) με ένα δυνατό καστ: Ρίτσαρντ Γκιρ, Λόρα Λίνει, Ρεμπέκα Χολ και Στιβ Κούγκαν. Σκηνοθετεί ο Όρεν Μόβερμαν.

Στις 27 Ιουλίου θα κάνει πρεμιέρα η κωμική περιπέτεια «The House, Επιχείρηση καζίνο» με τον Γουίλ Φερέλ και την Έιμι Πόλερ στους ρόλους ενός ζευγαριού που θα στήσουν, για να βγάλουν εύκολο χρήμα για να στείλουν την κόρη τους στο κολέγιο, ένα καζίνο που θα έχει μέχρι και strip club και αγώνες πάλης! Μαζί τους παίζει και ο John Mantzoukas.

Τέλος για τους μικρούς μας φίλους, στις 15 Ιουνίου από την Feelgood, θα απολαύσουμε το «Cars 3 – Αυτοκίνητα 3» σε σκηνοθεσία Brian Fee, χωρίς δυστυχώς την όμορφη φωνή του αξέχαστου Πολ Νιούμαν. Ακούγονται οι Όουεν Ουίλσον ως το αυτοκίνητο Lightning McQueen - Κεραυνός Μακουίν και ο Nathan Fillon ως το πολυτελές business αυτοκίνητο Sterling.

Προγραμματίζονται πολλά φιλμ ακόμα οπότε ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό καλοκαίρι.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ