Μία σημαντική απώλεια για το Αμερικάνικο σινεμά - Πέθανε ο σκηνοθέτης της "Σιωπής των Αμνών" Τζόναθαν Ντέμι

Ιδιαίτερη θλίψη στους απανταχού σινεφίλ προξένησε η δυσάρεστη είδηση ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Τζόναθαν Ντέμι, γνωστός περισσότερο για την ταινία "Η σιωπή των αμνών – The Silence of the lambs" του 1991, πέθανε σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε η υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεών του.

Ο Ντέμι, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη "Σιωπή των Αμνών" και ήταν επίσης υποψήφιος για τη "Φιλαδέλφεια", έπασχε από καρκίνο στον οισοφάγο, διευκρίνισε η Άναλι Πάουλο στην ανακοίνωσή της. Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα 26 Απριλίου 2017 στη Νέα Υόρκη, περιστοιχισμένος από τα μέλη της οικογένειάς του.

Η τελευταία του ταινία ήταν η κωμωδία "Η Ρίκι και η Ροκ" (2015) όπου πρωταγωνιστούσε η Μέριλ Στριπ, στον ρόλο μιας ηλικιωμένης ρόκερ. Το θρίλερ "Η σιωπή των αμνών" εκτός από το Όσκαρ σκηνοθεσίας είχε τιμηθεί επίσης με τα βραβεία καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου σεναρίου και καλύτερης ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας για τους Άντονι Χόπκινς και Τζόντι Φόστερ.

*Να προσθέσουμε πως ο εκλιπών σκηνοθέτης είχε γεννηθεί στις 22 Φεβρουαρίου του 1944 στη Νέα Υόρκη. Η ταινία του «Η Ρίκι και η Ροκ» είχε προβληθεί και στην Πάτρα, στα Στερ σίνεμας στη Βέσο Μάρε.

Η «Σιωπή των αμνών» θεωρείται ένα αξεπέραστο θρίλερ που προκαλεί κάθε φορά που θα το δεις ρίγη και φόβο.