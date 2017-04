Πάτρα: Στο Πάνθεον από την Πέμπτη ο "Κύριος Τίποτα" με τον Ρίτσαρντ Γκιρ

Στην 2η αίθουσα του Πάνθεον, στη Γούναρη και Κανακάρη, στην Πάτρα που λειτουργεί ως κινηματογραφική υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Κοτσάφτη, και με καινούρια ψηφιακή μηχανή προβολής, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 27 Απριλίου έως και την Τετάρτη 3 Μάη 2017 θα προβάλλει τις εξής ταινίες:

ΩΡΑ 20:00

Συνεχίζεται το Γαλλικό κοινωνικό μουσικό φιλμ «Ciao Amore…Dalida» που είχε παιχθεί και στο φετινό Φεστιβάλ Γαλλόφωνου κινηματογράφου της Αθήνας.

Σκηνοθεσία Λίζα Αζουέλος. Παίζουν οι: Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Ζαν Πολ Ρουβ, Σβέβα Αλβίτι, Αλεσάντρο Μπόργκι.

Υπόθεση

Η περιπετειώδης διαδρομή της Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιότι μέχρι την παγκόσμια καταξίωσή της ως ντίβα της ποπ Δαλιδά, τις διαδοχικές ατυχίες της προσωπικής της ζωής και τελικά την αυτοκτονία της σε ηλικία 54 ετών, το 1987.

Μία θεαματική αναπαράσταση εποχής, με χορό και τραγούδια και εξιστόρηση ενός «τραγικού success story».

ΩΡΑ 22:10 «Ο Κος Τίποτα - The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer»

Παίζουν οι ηθοποιοί: Richard Gere σε μία ακόμη υποδειγματική ερμηνεία και οι Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens, Steve Buscemi και ο Hank Azaria.

Σκηνοθεσία και σενάριο: Joseph Cedar.

Πρόκειται για συμπαραγωγή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Διάρκεια: 1 ώρα και 57 λεπτά.

Ο Νόρμαν Όπενχαϊμερ (Ρίτσαρντ Γκιρ) ζει μια μοναχική ζωή στο περιθώριο της δύναμης και του χρήματος που υπόσχεται η Νέα Υόρκη…

Ο Νόρμαν Οπενχάιμερ είναι ένας προσωπικός διαμεσολαβητής, ένας άντρας που ξέρει τα κατάλληλα πρόσωπα και πετυχαίνει να κάνει αυτό που θέλει. Ως τζογαδόρος και κλέφτης, η θέση του είναι περισσότερο απασχόληση, παρά επάγγελμα, ένα επίμονο παιχνίδι που χρειάζεται τύχη και άνεση με τους κοινωνικούς κύκλους.

Όταν ένας ισραηλινός αξιωματούχος, ο Έσελ, επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη, ο Νόρμαν αποφασίζει να του κάνει εντύπωση αγοράζοντας του πανάκριβα παπούτσια. Αυτή είναι η αρχή ενός χρυσοφόρου ταιριάσματος, αλλά τρία χρόνια αργότερα, ο Έσελ γίνεται πρωθυπουργός του Ισραήλ και ξαφνικά είναι αδύνατη η επαφή μαζί του. Ο κύκλος του Νόρμαν τού ζητάει να υπογράψει τσεκ τα οποία πλέον δεν μπορεί να καλύψει, και αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή όπου ό,τι έχτισε, μπορεί να καταστραφεί οριστικά.

*Η αξιόλογη αυτή ταινία (διανομή από Tanweer) ήδη προβάλλεται σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΤΙΚΟ 6€

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ 5€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ.