To ελληνικό φιλμ «Ο Γιος της Σοφίας» συμμετέχει στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, στη Ν. Υόρκη

H δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ελίνας Ψύκου έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα του διάσημου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα κι όπως γράφει το flix.gr, απ όπου και οι φωτ., την περασμένη Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 έκανε στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα την παγκόσμια πρεμιέρα του το φιλμ «Ο Γιος της Σοφίας», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ελίνας Ψύκου μετά την «Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά».

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε η ίδια η σκηνοθέτιδα της ταινίας, ο παραγωγός Γιώργος Καρναβάς της Heretic και οι πρωταγωνιστές Θανάσης Παπαγεωργίου και Βάλερι Τσεπλάνοβα. Μαζί τους ακολούθησε και ο Μίσα, η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας το 1980 που πρωταγωνιστεί κι αυτός με τον τρόπο του στην ταινία...

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ελίνα Ψύκου | Παραγωγός: Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης | Συμπαραγωγοί: Boris Chouchkov, Janja Kralj | Διεύθυνση φωτογραφίας: Διονύσης Ευθυμιόπουλος | Μοντάζ: Nelly Ollivault | Καλλιτεχνική διεύθυνση: Πηνελόπη Βαλτή | Σκηνικά: Σταύρος Λιόκαλος | Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη | Μακιγιάζ: Valentin Valov, Petya Simeonova | Κομμώσεις: Μαρία Κούκια | Ηχοληψία: Boris Trayanov | Σχεδιασμός ήχου: Περσεφόνη Μήλιου | Βοηθοί σκηνοθέτες: Κατερίνα Μπαρμπατσάλου, Ρηνιώ Δραγασάκη, Μίλτος Ντζούνης | Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Ζέρβας | Συντονισμός παραγωγής: Λήδα Μπουζούκου | Κάστινγκ: ready2cast, Αρασέλη Λαιμού, Asya Smekalova | Σχεδιασμός αφίσας: Ιφιγένεια Βασιλείου | Φωτογραφία αφίσας: Εφη Γούση.

Πρωταγωνιστούν: Victor Khomut, Valery Tscheplanowa, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρτέμης Havalits, Αρετή Σεϊνταρίδου, Υβόννη Μαλτέζου, Μαρία Φιλίνη, Μαρίνος Βεσλεμές και ο Χρήστος Στέργιογλου.

*«Ο Γιος της Σοφίας» είναι μια παραγωγή της Heretic σε συμπαραγωγή με τη βουλγαρική Chouchkov Brothers και τη γαλλική Kinoelektron, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, του Bulgarian National Film Center, του Eurimages, του Creative Europe, της ΕΡΤ και του Berlinale Residency.

*Θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την One from the Heart, ενώ η Heretic Outreach θα χειριστεί τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας.