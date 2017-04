Πάτρα: Ο James Wylie παρουσιάζει απόψε στο θέατρο act τη μουσική σύνθεση "Χαμένες πόλεις" και μιλάει στο thebest.gr

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα (23 Απριλίου) ο σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης James Wylie. Πρόσφατα εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία, μέσα από τη κλασική παιδεία. Μετά από την πρώτη του επαφή με το πιάνο και το βιολί κατέληξε στο σαξόφωνο, μελετώντας τη jazz και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική.

Απόψε στις 21:00 θα παρουσιάσει το μουσικό του σύνολο "Χαμένες Πόλεις" που έγραψε με τον Ziad Rajab στο θέατρο act της Πάτρας, στις σκάλες Γεροκωστοπούλου.

Πρόκειται για μία σύνθεση που βασίζεται σε μία πρωτότυπη ιστορία και εικόνες και περιγράφουν την κυκλικότητα της ζωής, το μπέρδεμα και την τύφλωση που βιώνουν οι άνθρωποι μπροστά της. Τα κείμενα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον Ziad Rajab και το οπτικό υλικό στοιχειοθετήθηκε από την καλλιτέχνιδα Δέσποινα Χαμαμτζή (Παρίσι-Αθήνα).

Λίγο πριν την παράσταση ο James Wylie μίλησε στο thebest.gr για τη σχέση του με την Ελλάδα, με την Πάτρα, για την μουσική και φυσικά για την παράσταση.

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα;

«Απλή σχέση»...θα έλεγα ότι είμαι ερωτικός μετανάστης… Την πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα για μουσικούς λόγους. Για τα επόμενα 10 χρόνια συνέχισα να το κάνω.Όσο ζούσα στην Αμερική ερχόμουν για βόλτες, συναυλίες, σεμινάρια. Έτσι κόλλησα και τα τελευταία 4,5 χρόνια ζω μόνιμα στην Θεσσαλονίκη.

Πριν έρθω στην Ελλάδα ζούσα στο Βερολίνο. Όταν έληξε η άδεια παραμονής μου αποφασίσαμε με την γυναίκα μου η οποία είναι Ελληνίδα να εγκατασταθούμε στην Θεσσαλονίκη και να την έχουμε ως βάση. Συνέχισα βέβαια να πηγαίνω στην Γερμανία λόγω της μουσικής αλλά από εκεί και πέρα γνώρισα στην Ελλάδα καλούς φίλους και συνεργάτες.

Πώς προέκυψε η εμφάνιση στην Πάτρα;

Είπαμε να κάνουμε μια σειρά από συναυλίες στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Θεσσαλονίκη, χθες παίξαμε στην Αθήνα και σήμερα στην Πάτρα. Ένας από το σύνολο, ο Fausto Sierakowski, μένει στην πόλη εδώ και ένα χρόνο για να είναι πιο κοντά στον δάσκαλο του, τον Ευγένιο Βούλγαρη. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα προς τα εδώ. Θέλαμε να μοιραστούμε αυτό που έχουμε φτιάξει και αγαπάμε.

Τι είναι οι "Χαμένες πόλεις" που θα ακούσουμε απόψε;

Όταν ήμουν παιδί είχα ακούσματα και εκπαίδευση στην jazz και κλασική μουσική Από τότε που ήρθα εδώ γνώρισα μουσικούς που ασχολούνται με άλλους μουσικούς δρόμους, με την μουσική της Ανατολής κλπ κλπ.

Από την άλλη κι εγώ γνώρισα κάποια άλλα μουσικά όργανα με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, μια ομάδα που λειτουργεί σαν κοινότητα. Είμαστε 10 μουσικοί που παίζουμε αρκετά συχνά μαζί και προσπαθώ να γράφω μουσική για να φέρω κοντά αυτούς τους μουσικούς, να παίξουμε μαζί και να εκφραστώ μέσα από τους ήχους που ακούω τώρα και που με ενδιαφέρουν. Πρόκειται για ΄χους που δεν είχα γνωρίσει στο παρελθόν.

Τι σας λέει το κοινό για τις "Χαμένες πόλεις";

Νομίζω ότι για το κοινό είναι ένα ταξίδι... Αυτό ακούω κάποιες φορές και μπορώ να το καταλάβω γιατί υπάρχουν στην παράσταση στοιχεία από το προσωπικό μου μουσικό ταξίδι. Θεωρώ ότι αυτό φαίνεται προς τα έξω. Δεν θα έλεγα ότι ήταν σκοπός μου να παρουσιάσω διαφορετικά μουσικά στυλ αλλά μάλλον αυτή η «φύση του μονοπατιού μου» φαίνεται.

Έχετε ταξιδέψει πολύ, έχετε κάνει σημαντικά πράγματα. Έχετε πολλές διακρίσεις, ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή σας;

Δεν θα μπορούσα να πω μία… Συνήθως είναι κάποιο άκουσμα , ένα καινούργιο όργανο που έχει ένα συγκεκριμένο ήχο και που με τραβάει έντονα. Έχω ανάγκη τους ήχους που μπορεί να λείπουν από τα πράγματα που κάνω. Τα τελευταία χρόνια αυτό μου συμβαίνει με την μουσική του Ιράν που αφήνει ένα μεγάλο σημάδι στην μουσική μου προσωπικότητα.

Σημαντικές επίσης είναι οι συνυπάρξεις μου και οι συνεργασίες με κάποιους μουσικούς. Για παράδειγμα ήταν σπουδαία για εμένα η συνεργασία μου με τον Σύριο ουτίστα Ziad Rajab ο οποίος με κάλεσε να παίξουμε μαζί και γνώρισα από πρώτο χέρι μουσική που πιο πριν, μόνο την άκουγα. Επίσης σημαντική ήταν η γνωριμία με τον Fausto Sierakowski, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και με επηρεάζει πολύ και η γνωριμία με τον Θύμιο Ατζακά. Όλοι οι μουσικοί που θα παίξουμε μαζί απόψε είναι σημαντικοί για εμένα... γι΄αυτό είναι και η παράσταση.

INFO

James Wylie - ιρανικό καμαντσέ, σαξόφωνο και σύνθεση/κείμενα

Νίκος Παραουλάκης - νεϊ

θύμιος Ατζακάς - ούτι

Ηλέκτρα Μιλιάδου - βιόλα ντi γκάμπα

Νίκος Βαρελάς - κρουστά

Αλέξανδρος Ριζόπουλος - κρουστά

Fausto Sierakowski - σαξόφωνο

και

Ziad Rajab - φωνή και ούτι

JAMES WYLIE

Σαν performer είναι ενεργός διεθνώς και έχει βραβευθεί με σημαντικά βραβεία και υποτροφίες από φορείς όπως οι «Aotea Performing Arts Trust» και «Woolf Fisher Trust». Με αφορμή τις βραβεύσεις αυτές συνέχισε τις σπουδές του στο New England Conservatory της Βοστώνης όπου και αποφοίτησε το 2010 με Masters of Music in Jazz Performance. Επιπλέον, έχει διδαχθεί μουσική με διεθνείς μουσικούς όπως οι Hayden Chisholm, Σωκράτης Σινόπουλος, Frank Gratkowski, Anthony Coleman, Jerry Bergonzi, Allan Chase, Dominique Eade, John McNeil, Cecil McBee, Bill McHenry, Tony Malaby και Chris Cheek. Το 2011, ο James μετακινήθηκε στο Βερολίνο, εργαζόμενος πλέον σε συνεχή project μουσικής, χορού, θεάτρου και μουσικού θεάτρου.

Έχει εμφανιστεί με τους Gunther Schuller, Σωκράτης Σινόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Χάρης Λαμπράκης, Θύμιος Ατζακάς, Αντώνης Ανισέγκος, Μιχάλης Σιγανίδης, Hayden Chisholm, Max Andrzjewski, Elias Stemeseder, Sam Rivers, Wayne Shorter, Jonathan Crayford, Κώστας Αναστασιάδης, ενώ έγραψε μουσική για τους Company1, της μουσικής σκηνής της Βοστώνης.

Τα μουσικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εξερεύνηση των μικροτόνων (microtonality) και της τροπικότητας και τις εφαρμογές τους στα πνευστά όργανα. Έχει εμβαθύνει στη σπουδή των overtones και "just" συστημάτων κουρδίσματος αναπτύσσοντας μία προσωπική γλώσσα αυθόρμητης σύνθεσης στη μουσική πράξη του σαξοφώνου. Παράλληλα είναι ενεργός - εκπαιδευτικά και εκτελεστικά - στο χώρο της jazz, του αυτοσχεδιασμού, της σύγχρονης λόγιας μουσικής, καθώς δείχνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις δημιουργικές προσεγγίσεις των λαϊκών παραδόσεων της Τουρκίας, του Ιράν, της Ελλάδας, της Αρμενίας, και της Εγγύς Ανατολής.

ZIAD RAJAB

Γεννήθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Μεγάλωσε έχοντας ακούσματα από τη γιαγιά και τη μητέρα του, οι οποίες έπαιζαν ούτι. Εκεί, πήρε τα πρώτα του μαθήματα. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στον ουτίστα Bahjat Durmosh και το μεγάλο γνώστη της θεωρίας της αραβικής μουσικής (maqam) Rashid Al Sufi.

Το 1983 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως ουτίστας συμμετέχοντας στο συγκρότημα του Συλλόγου Καλών Τεχνών του Χαλεπίου "Sabab al arube" και κάνοντας εμφανίσεις σε μουσικές διοργανώσεις της Συρίας, συνεργαζόμενος με άλλους χαλεπιανούς μουσικούς.

Από το 1988 ζεί μόνιμα στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει τις δικές του μουσικές αναζητήσεις δίνοντας συναυλίες:

WOMAD (2002)

Samothraki World Music Festival (2005)

Διεθνής Συνάντηση για το Ούτι - Εν Χορδαίς, Θεσσαλονίκη (2002)

Μουσικό Χωριό Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου (2008)

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (1997)

Μέγαρο Μουσικής Αθήνας (2008)

Επίσης, έχει εμφανιστεί στο εξωτερικό:

Φινλανδία - φεστιβάλ του Ελσίνκι - Helsinki Festival) (1993)

Σερβία - Guitar Art Festival του Βελιγραδίου (2005)

Ιταλία - "Scala di Pescara" (2007)

1989-1990: "Λαβύρινθος" (Διεύθυνση: Ross Daly). Συμμετοχή σε συναυλίες.

Το 1993 στη Φινλανδία συνέθεσε μουσική για το μυθιστόρημα "Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ" του Albert Camus, μια παραγωγή της Κρατικής Ραδιοφωνίας της Φινλανδίας (YLE).

Το έργο παρουσιάστηκε και από την Κρατική Ραδιοφωνία της Σουηδίας (SR).

Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες του μουσικού χώρου, μεταξύ των οποίων οι Ross Daly, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Βασίλης Σούκας, Haig Yazjian, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Σωκράτης Μάλαμας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εστουδιαντίνα.

Το 2000 εκδόθηκε το CD "Mawjet Tarab" με δικές του συνθέσεις.