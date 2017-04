Δύο νέες Ισπανικές κωμωδίες που κάνουν επιτυχία, θα προβληθούν το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Δύο νέες ταινίες από την Ισπανία που ήδη προβάλλονται στην συγκεκριμένη χώρα και σπάνε ταμεία, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Weird Wave.

Πρόκειται για τα φιλμ «Είναι για το καλό σου – For your own good» του Κάρλος Θερόν και «Το Μπαρ» του Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια.

Το φιλμ «Είναι για το καλό σου – For your own good» έχουν ήδη δει περισσότεροι από 500.000 θεατές σε μόλις 2 εβδομάδες στην Ισπανία, στα τέλη Μάρτη! Τρεις μπαμπάδες, τρεις κόρες και τρεις «γαμπροί»…

Ο Πόλεμος ξεκινά!

Ο χειρότερος εφιάλτης ενός πατέρα είναι η μέρα που συναντά τον φίλο της κόρης του... που φυσικά είναι εντελώς ακατάλληλος και θέλει μόνο ένα πράγμα από το αγαπημένο κοριτσάκι του! Αυτή η μέρα έφτασε για τους τρεις φίλους, τον Αρτούρο, τον Πόλι και τον Τσους. Οι γλυκές τους κορούλες αποφάσισαν να «πετάξουν» το μέλλον τους σε τρεις ανεπρόκοπους! Οι μπαμπάδες όμως έχουν άλλη άποψη. Ο μόνος τρόπος είναι να απαλλαγούν από αυτούς, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τους ξεφορτωθούν. Ο πόλεμος ξεκινά!

Η ταινία «Είναι για το Καλό σου» είναι μια φρέσκια οικογενειακή κωμωδία που παρασύρει το κοινό σε ένα ξέφρενο γέλιο! Μία εκκεντρική κωμωδία, εντελώς διαφορετική από άλλες ευρωπαϊκές κωμωδίες, με τους καλύτερους ηθοποιούς της Ισπανίας, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Weird Wave!

Το φιλμ μας έρχεται από τους παραγωγούς της μεγάλης εισπρακτικής επιτυχίας, Spanish Affair.

Σκηνοθεσία: Κάρλος Θερόν (Interruptus)

Πρωταγωνιστούν: Χοσέ Κορονάντο (The Invisible Guest), Ρομπέρτο Αλαμο (May God Save Us, Family United), Ξαβιέ Κάμαρα (Truman, The Young Pope), Πιλάρ Κάστρο (Julieta, Family United) και Κάρμεν Ρουίζ (My Big Night)

Γλώσσα: Ισπανικά

Είδος: Κωμωδία

Διάρκεια: 93 λεπτά.

«Το Μπαρ - El Bar» του Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια

Η μαύρη κωμωδία – θρίλερ του πολυβραβευμένου Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια σπάει τα ταμεία, συγκεντρώνοντας πάνω από 150.000 θεατές μόλις σε 3 ημέρες! Το Μπαρ, η νέα ταινία του πολυβραβευμένου Ισπανού σκηνοθέτη, Άλεξ ντε λα Ιγκλέσια, μετά την Μπερλινάλε, έκανε το ντεμπούτο της στις Ισπανικές κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Μαρτίου 2017 προσελκύοντας περισσότερους από 150.000 θεατές με πάνω από 900.000€ έσοδα σε μόλις τρεις ημέρες! Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί εγκλωβισμένο στο μπαρ, φέτος το καλοκαίρι, σε κυκλοφορία της Weird Wave.

Ένα μπαρ, ένα συνηθισμένο μεσημέρι. Η ζωή κυλάει κανονικά μέχρι που ένας πελάτης βγαίνει από το μπαρ και σκοτώνεται από κάποιον πυροβολισμό μέσα στη μέση της έρημης πλατείας. Ένας άλλος πελάτης βγαίνει έξω να βοηθήσει αλλά κάποιος τον πυροβολεί και αυτόν. Μέσα στον πανικό, παρατηρούν ότι κάποιος μετακίνησε τα πτώματα. Και τότε η φαντασία τους οργιάζει για να καταλήξουν σε μία ιδέα: Και αν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο μπαρ; Και αν οι πυροβολισμοί τελικά είναι για να τον κρατήσουν μέσα και να μην κινδυνέψουν αυτοί που είναι έξω;

Πρωταγωνιστούν: Μπλάνκα Σουάρες (Δέρμα που Κατοικώ), Μάριο Κασας, Τερέλε Πάβεζ (La Mula, I want you).

Γλώσσα: Ισπανικά

Είδος: Μαύρη Κωμωδία, Θρίλερ

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Τα δύο φιλμ ενδεχομένως να έρθουν και στην Πάτρα.