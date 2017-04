Μία "Βόλτα στη Γαλλία" με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στις ελληνικές αίθουσες

Η εταιρεία διανομής One from the Heart παρουσιάζει στις ελληνικές αίθουσες την ταινία του Γαλλοαλγερινού σκηνοθέτη και συγγραφέα Ρασίντ Τζαϊντανί με τίτλο «Μια Βόλτα στη Γαλλία – Tour de France».

Το φιλμ που έκανε την πρεμιέρα του στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 18ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας τον περασμένο Μάρτιο και κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, έχει πάρει καλές κριτικές και παίζεται από την Πέμπτη 20 Απριλίου στις αίθουσες. Ενδεχομένως να το δούμε και στην Πάτρα τις επόμενες εβδομάδες.

Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Julie Gavras και τα μέλη Δήμητρα Γαλάνη, Πέτρος Μάρκαρης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και Κατερίνα Μισιχρόνη απένειμαν το βραβείο του 18ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου κινηματογράφου στην συγκεκριμένη ταινία, το οποίο αποτελεί μια χορηγία του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων και του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA TV. Η κριτική επιτροπή δικαιολόγησε την επιλογή της δηλώνοντας ότι «πολύ σύντομα, ανακαλύψαμε μια κοινή ευαισθησία γύρω από τις ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά ζητήματα παρά προσωπικά.

Αυτό είναι το μήνυμα ελπίδας της ταινίας "Μια βόλτα στη Γαλλία του Rachid Djaïdani" που κέρδισε την ψήφο μας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η γαλλική κοινωνία φαίνεται διχασμένη και μερικές φορές ακόμη και με αγεφύρωτες διαφορές, η ταινία αυτή δείχνει ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα για διάλογο».

H ταινία, που σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ σε μεγάλη ερμηνευτική φόρμα, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 69o Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο του 2016 στο εκλεκτικό Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών. Πρόκειται για τη 2η ταινία του σκηνοθέτη μετά το Rengaine που επίσης είχε προβληθεί από το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο Φεστιβάλ Καννών.

Η ταινία του «Μια Βόλτα στη Γαλλία» ήταν η Ταινία Λήξης του τελευταίου Φεστιβάλ του Σαράγεβο, κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου Βρυξελλών ενώ ο μουσικός και ηθοποιός Σαντέκ που συμπληρώνει το εκρηκτικό δίδυμο μαζί με τον Ντεπαρντιέ, ήταν υποψήφιος για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού στα σημαντικά γαλλικά βραβεία Lumière. Η ταινία έχει επίσης προβληθεί στα Φεστιβάλ του Αμβούργου, της Αντάλια, της Ροσέλ, του Ντουμπάι ενώ ήταν και η ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Cinemed του Μονπελιέ.

Σύμφωνα με το στόρι, ο Φαρούκ είναι ένας εικοσάχρονος ράπερ από τα προάστια του Παρισιού. Εξαιτίας μιας διαμάχης με έναν άλλο μουσικό, κινδυνεύει και πρέπει να φύγει μακριά από την πρωτεύουσα. Ο φίλος του Μπιλάλ του προτείνει να πάρει τη θέση του και να συνοδεύσει σε ένα ταξίδι στα λιμάνια της Γαλλίας τον πατέρα του Σερζ, ο οποίος ακολουθώντας τα βήματα του κλασικού ζωγράφου Ζοζέφ Βερνέ θέλει να ζωγραφίσει εκ νέου τα έργα του.

Παρά το χάσμα γενεών και κουλτούρας, μια αναπάντεχη φιλία γεννιέται ανάμεσα σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο, αντικομφορμιστή νέο και σε αυτό τον παραδοσιακό, συντηρητικό Γάλλο από τα Βόρεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που τους οδηγεί στη Μασσαλία για μια τελευταία συναυλία. Το ταξίδι του αχτύπητου δίδυμου μετατρέπεται σε μια μοναδικά επίκαιρη περιήγηση στην καρδιά της σημερινής Γαλλίας (και ίσως της ίδιας της Ευρώπης) που διχάζεται ανάμεσα σε ένα νοσταλγικό παρελθόν και μια σύγχρονη δυναμική όσο και εύθραυστη πολυπολιτισμική ταυτότητα.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ επιστρέφει λοιπόν στη μεγάλη οθόνη με μια σπουδαία, αβίαστη ερμηνεία που ισορροπεί έξοχα ανάμεσα στο μοναδικό του χιούμορ και τη σωματική του έκφραση, την τρυφερότητα και τη συγκίνηση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου. Ο σπουδαίος ηθοποιός με μία καριέρα που ξεκινά τη δεκαετία του ’70, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1991, κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στις Κάννες το 1990 και στη Βενετία το 1985, ήταν υποψήφιος στα Βραβεία Σεζάρ 17 φορές από το 1976 έως σήμερα κερδίζοντας το βραβείο δύο φορές.

Το φιλμ είναι ένα ιδιότυπο road movie με δύο εντυπωσιακές παρουσίες σε αντίστιξη, στο προσκήνιο. Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης, «ο μεν Σαντέκ έχει τους δρόμους χαραγμένους στο δέρμα του, ο δε «Τοντόν» (Ντεπαρντιέ) ανανεώνεται ψυχικά με κάθε ματιά. Όταν ο ένας κοιτάζει τον άλλο, σε καθηλώνουν. Είναι δυνάμεις της φύσης, δύο υπερευαίσθητοι καλλιτέχνες. Πρέπει να ξέρεις πώς να τους παρατηρείς και να τους ακούς. Δεν μπορείς να αφήσεις να χαθεί ούτε μια αναπνοή».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ