Η Κοινο_Τοπία για την απώλεια του ακαδημαϊκού και ενεργού πολίτη Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλου

"Μια ακόμα απροσδόκητη απώλεια για την Πάτρα, ενός ακαδημαϊκού αλλά και ενεργού πολίτη, αυτή του Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλου μας δημιουργεί θλίψη.Ο Γιάννης πραγματικός φίλος και υποστηρικτής της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr έδινε το παρόν ή και συνέβαλε σε πολλές εκδηλώσεις ευρύτατης γκάμας μιας και τα ενδιαφέροντά του όπως και η προσωπικότητά του ήταν πολυσχιδής.

Άνθρωπος που είχε δημιουργήσει μια γέφυρα, ένα δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και της πόλης της Πάτρας, αφουγκραζόμενος το πόσο σημαντική είναι αυτή η όσμωση.

Εμείς δεν έχουμε παρά να θυμόμαστε μόνο τη θετική του σκέψη και ενέργεια …", αναφέρει η Κοινοτοπία σε ανακοίνωσή της.

Γνωριμία με τον Γιάννη Τρυπαναγνωστόπουλο

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου το 1974 πήρε το πτυχίο Φυσικής και το 1992 το διδακτορικό Φυσικής. Διορίστηκε το 1978 στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως Βοηθός στο Τμήμα Φυσικής, όπου και έγινε Λέκτορας το 1993. Το 2003 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής, το 2008 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2013 Καθηγητής στην Ηλιακή Ενέργεια. Έχει διδάξει μαθήματα Φυσικής, Ηλιακής Ενέργειας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Φυσικής, έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες φοιτητών και έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό….

Ήταν μέλος της Academy of Sciences and Arts Republic of Srpska. Καλλιτεχνικά είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική, φωτογραφία, θέατρο και κινηματογράφο και συμμετείχε σε καλλιτεχνικές ομάδες στην Πάτρα και Αθήνα.