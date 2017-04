Η βομβιστική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης έγινε ταινία - Από 27/4 στην Ελλάδα "Η Μέρα των Ηρώων"

Με ενδιαφέρον αναμένεται η κυκλοφορία της ταινίας «Η Μέρα των Ηρώων - Patriots Day» στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ. Το φιλμ θα βγει στους κινηματογράφους την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία αξιόλογη κοινωνική ταινία δράσης, διάρκειας 133 λεπτών, Αμερικανικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία του ηθοποιού και σκηνοθέτη Peter Berg (Deepwater Horizon, Lone Survivor), o οποίος είχε εμφανιστεί ως ηθοποιός και στο «Λέοντες αντί αμνών» του Ρ. Ρέντφορντ.

Σενάριο: PETER BERG (Lone Survivor, Friday Night Lights) & MATT COOK (Triple 9), PAUL TAMASY (The Fighter) & ERIC JOHNSON (The Fighter).

Η προηγούμενη ταινία του Μπεργκ που επίσης αφορούσε σε ένα αληθινό περιστατικό και είχε πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και πάλι, το "Deepwater Horizon" που είδαμε και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε είχε κερδίσει υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ, στην κατηγορία των οπτικών εφέ.

Στην ταινία παίζουν ο Mark Wahlberg (The Departed, Deepwater Horizon, The Fighter), o John Goodman (Επιχείρηση Argo, Inside Llewyn Davis), o Kevin Bacon (Black Mass, X-Men First Class, Footloose), o J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man film franchise), η Michelle Monaghan (Source Code, Dreamgirls), κ.α.

Σε σκηνοθεσία του Peter Berg, η ταινία “Η Μέρα των Ηρώων” αποτελεί μία περιγραφή της βομβιστικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013 και των ηρώων της «διπλανής πόρτας» που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον υπόλοιπο κόσμο της ώρες που ακολούθησαν.

Στον απόηχο μιας ανείπωτης πράξης τρομοκρατίας, ο αρχιφύλακας Tommy Saunders (στο ρόλο ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο των Κάλβιν Κλάιν Mark Wahlberg) ενώνει τις δυνάμεις του με τους θαρραλέους διασωθέντες, τα μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης και τους ανακριτές σε έναν αγώνα δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο ώστε να εντοπιστούν οι βομβιστές πριν επιτεθούν ξανά.

Ταυτόχρονα στην υπόθεση εμπλέκονται οι ιστορίες του ειδικού πράκτορα Richard Deslauriers (Kevin Bacon),του αστυνομικού διοικητή Ed Davis (John Goodman), του αρχιφύλακα Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) και της νοσοκόμας Carol Saunders (Michelle Monaghan) υφαίνοντας ένα ανατριχιαστικό, αγωνιώδες και τολμηρό χρονικό του πιο προηγμένου ανθρωποκυνηγητού στην ιστορία των Αμερικανικών αστυνομικών δυνάμεων.

*Η ταινία βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες τέλη Δεκέμβρη με αρχές Γενάρη και σε εισπράξεις έφτασε τα 32 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα περίπου 13 εκατομμύρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

