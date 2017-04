Πατρινοί μαθητές βρέθηκαν στην Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Η προγραμματισμένη για την Ιταλία συνάντηση των συμμετεχόντων από Ελλάδα, Σλοβακία, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία στο πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο ''Let's save the life on our planet'' και με κωδικό 2015-1-SK01-KA219-008877_2 έλαβε χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα από τις 26 Μαρτίου έως και την 1η Απριλίου 2017 στην πόλη St. Teresa di Riva της Ιταλίας (Σικελία) και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Με την συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε και το καθορισμένο διετές πρόγραμμα.

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες Έλληνες εκπαιδευτικοί: Μιχαλίτση Διονυσία ΠΕ02 (Διευθύντρια), Παρασκευόπουλος Σπυρίδων ΠΕ06 (Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Contact Person), Ακράτου Βασιλική ΠΕ04 και Λυκούδη Άννα ΠΕ11 (Μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας) μαζί με τις 4 μαθήτριες της παιδαγωγικής ομάδας του 14ου Γυμνασίου Πατρών είχαν την ευκαιρία:

1. Να γνωρίσουν μέρος της Ιταλικής Ιστορίας και Παράδοσης (περιήγηση στα ιστορικά και πολιτιστικά κέντρα της Κατάνια και της ευρύτερης περιοχής της St. Teresa Di Riva).

2. Να επισκεφτούν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα της περιοχής με μελέτη χλωρίδας-πανίδας και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

3. Να απολαύσουν πραγματικά την Iταλική φιλοξενία και να θαυμάσουν την άψογη οργάνωση της συνάντησης.