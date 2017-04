Με Μαριόν Κοτιγιάρ και Σαρλότ Γκένσμπουργκ η έναρξη του 70ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών

Το φετινό Φεστιβάλ των Καννών (18-29 Μαίου 2017) θ’ ανοίξει τις πύλες του, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Thierry Frémaux με την ταινία εκτός διαγωνιστικού, το «Les Fantomes d’ Ismael» σε σκηνοθεσία του 56χρονου Γάλλου δημιουργού Αρνό Ντεπλεσάν.

Στο φετινό φιλμ έναρξης των διάσημου Φεστιβάλ των Καννών (το περίφημο Φεστιβάλ συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής) πρωταγωνιστούν η Μαριόν Κοτιγιάρ, η Σαρλότ Γκένσμπουργκ, ο Ματιέ Αμαλρίκ και ο Λουί Γκαρέλ.

Το συγκεκριμένο κοινωνικοδραματικό φιλμ αναμένεται να το δούμε στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Seven Films.

H Seven Films όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της έχει εξασφαλίσει να διανείμει στις αίθουσες κι άλλες ταινίες του φετινού προγράμματος των Καννών και μάλιστα από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Πρόκειται για τις εξής ταινίες:

WONDERSTRUCK του Τοντ Χέινς

A GENTLE CREATURE του Σεργκέι Λόζνιτσα

YOU WERE NEVER REALLY HERE της Λιν Ράμσεΐ

NELYUBOV (LOVELESS) του Αντρέι Ζβιάνγκιντσεφ

RODIN του Ζακ Ντουαγιόν

HAPPY END του Μίκαελ Χάνεκε

AUS DEM NICHTS (IN THE FADE) του Φατίχ Ακίν.

Οι δύο τελευταίες ταινίες θα διανεμηθούν στους κινηματογράφους από τη Seven Films σε συνεργασία με την Rosebud.21.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των ταινιών του Φεστιβάλ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.festival-cannes.com/en/actualites/articles/the-2017-official-selection

*Κάποιες από αυτές τις ταινίες θα τις δούμε και στην Πάτρα.

