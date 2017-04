Ανοίγει για καλοκαίρι το ξενοδοχείο Emelisse στο Φισκάρδο της οικογένειας Τσιμάρα

Το πεντάστερο κομψό ξενοδοχείο Emelisse hotel της Πατρινής οικογένειας Τσιμάρα, στο κοσμοπολίτικο και γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς ανοίγει τις πύλες του για τη νέα θερινή σαιζόν, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 κι όπως πληροφορηθήκαμε, ήδη προσφέρει τα πρώτα ελκυστικά πακέτα διαμονής για τους εκδρομείς του τριημέρου της Πρωτομαγιάς.

Το όμορφο αυτό και λουξ ξενοδοχείο που είναι ιδανικό για ξεκούραστες διακοπές σ’ ένα καταπράσινο, ειδυλλιακό περιβάλλον με φόντο το Ιόνιο πέλαγος (η θέα στο Ιόνιο και η στιγμή που δύει ο ήλιος είναι μία μοναδική εμπειρία για όσους μένουν στο Emelisse), λειτουργεί εδώ και σχεδόν 13 χρόνια και διαθέτει 64 δωμάτια.

Το πρώτο πακέτο της νέας καλοκαιρινής περιόδου στο Emelisse hotel στο Φισκάρδο αφορά όπως προείπαμε, στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς και είναι για 2 διανυκτερεύσεις το δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή, στα 395 ευρώ ενώ για 3 διανυκετρεύσεις πάντα με ημιδιατροφή στα 495 ευρώ. Επίσης στο δωμάτιο εφόσον το ζευγάρι έχει και παιδί έως 6 ετών, η διαμονή του παιδιού είναι δωρεάν ενώ για μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, γίνονται ειδικές τιμές κατόπιν διακανονισμού και συνεννόησης με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Για το 3ήμερο της Πρωτομαγιάς (θυμίζουμε ότι φέτος η Πρωτομαγιά πέφτει Δευτέρα) το Emelisse κάνει κι άλλες προσφορές στα facilities του όπως έκπτωση 20% στο spa Elemis καθώς και προσφορές στις μονοήμερες κρουαζιέρες που οργανώνονται με το σκάφος του ξενοδοχείου, από τις 9 με 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα σε κοντινές παραλίες αλλά και σε πιο μακρινά σημεία όπως το Μεγανήσι, το νησάκι του Σκορπιού έξω από το Νυδρί της Λευκάδας, και αλλού.

Γενικότερα η φιλοσοφία του Emelisse είναι η όσο το δυνατόν πιο άνετη διαμονή των πελατών του ενώ για όλο τον Μάιο θα υπάρξουν και πακέτα για θεματικά weekend.

Να προσθέσουμε ότι το Emelisse ψηφίστηκε ως ένα από τα «Hot 100 Best Hotels in Europe (The Sunday Times, Μάιος 2010)».

Επίσης το λουξ «αδελφάκι» του, το ξενοδοχείο Περαντζάδα επίσης της οικογένειας Τσιμάρα στην Ιθάκη έχει ήδη ανοίξει για τις ημέρες του Πάσχα και φυσικά για την καλοκαιρινή περίοδο 2017.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ