EKTAKTO: Την μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα έριξαν πριν λίγο οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν την ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους σε μια επιχείρηση που πραγματοποίησαν σήμερα στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματικούς, τους οποίους επικαλείται το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, η GBU-43, η "μητέρα όλων των βομβών" (MOAB), βάρους 10.000 κιλών, ερρίφθη στις 19.00 τοπική ώρα από ένα αεροσκάφος MC-130. Στόχος ήταν σήραγγες και σπήλαια που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό Κράτος στην περιοχή Ατσίν της επαρχίας Νανγκαρχάρ.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τη ρίψη της τηλεκατευθυνόμενης βόμβας και επί του παρόντος εξετάζει τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, τον Άνταμ Σταμπ, αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτού του είδους η συμβατική βόμβα σε μάχη.

Ο στρατηγός Τζον Νίκολσον, ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ενέκρινε τη χρήση της βόμβας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο σε επιχειρήσεις στην επαρχία Νανγκαρχάρ σκοτώθηκε ένας Αμερικανός στρατιώτης.

