To φιλμ «Valerian & η πόλη με τους χίλιους πλανήτες» του Λικ Μπεσόν είναι η πιο ακριβή γαλλική ταινία όλων των εποχών

Δεν υπάρχει περίπτωση πηγαίνοντας το τελευταίο διάστημα για να δείτε μία ταινία στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε να μην «πέσετε» πάνω στο διαφημιστικό τρέιλερ του νέου φιλμ του Γάλλου σκηνοθέτη Λικ Μπεσόν «Valerian και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες» .

Η εντυπωσιακή όπως φαίνεται από το τρέιλερ ταινία επιστημονικής φαντασίας, έχει όπως έγραψε το σάιτ flix.gr, προϋπολογισμό ούτε λίγο ούτε πολύ, γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ένα πολύ υψηλό ποσό και ήδη θεωρείται η πιο ακριβή Γαλλική κινηματογραφική ταινία όλων των εποχών. Στο τρέιλερ από την εταιρεία διανομής Odeon βλέπουμε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούλιο στις αίθουσες με επιθετικές εμπορικές διαθέσεις.

To «Valerian» του Λικ Μπεσόν (η 3η απόπειρά του στο είδος της επιστημονικής φαντασίας μετά το «Πέμπτο Στοιχείο» και την πολύ επιτυχημένη «Lucy» με την Σκάρλετ Γιόχανσον), βασίζεται στο κόμικ «Valérian and the City of a Thousand Planets» των Πιερ Κριστέν και Ζαν-Κλοντ Μεζιέρ που κυκλοφόρησε το 1967 κι έχει μεταφραστεί σε 21 γλώσσες και πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η ιστορία εκτυλίσσεται τον 28ο αιώνα, όταν η ανθρωπότητα έχει πια ανακαλύψει το ταξίδι στο χρόνο. Ο Βαλεριάν κι η Λορελίν είναι πράκτορες της Χωρο-Χρονικής Υπηρεσίας, που σκοπό έχει την προστασία των πλανητών που συνθέτουν την Αυτοκρατορία της Γης.

Στο φιλμ «Valerian» που φαντάζει πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο, πρωταγωνιστεί ένα καστ αρκετά ετερόκλητο που περιλαμβάνει από τους νεαρούς Ντέιν ΝτεΧάαν και Κάρα Ντελεβίν στους βασικούς ρόλους έως την τραγουδίστρια Rihanna, τον Ίθαν Χοκ, τον Κλάιβ Οουεν και τον Τζον Γκούντμαν, ο οποίος δανείζει τη φωνή του σ’ ένα από τα εξωγήινα πλάσματα που φιγουράρουν στην ταινία.

Με συνολικό προϋπολογισμό, για την ακρίβεια 197.47 εκατομμύρια ευρώ, το «Valerian» είναι και επίσημα η πιο ακριβή γαλλική ταινία όλων των εποχών. Η προηγούμενη ταινία, όπως θυμίζει το flix.gr, που κατείχε το ρεκόρ ήταν το «Ο Αστερίξ και οι Ολυμπιακοί Αγώνες» του 2008 με προϋπολογισμό 78 εκατομμύρια ευρώ.

Το «Valerian» είναι προγραμματισμένο να βγει στις Γαλλικές αίθουσες τον Ιούλιο και στον υπόλοιπο κόσμο από το Σεπτέμβρη του 2017.

Θα το δούμε και στην Ελλάδα και στην Πάτρα, στα Στερ/Odeon.