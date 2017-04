Στις 25 Μαΐου 2017 καταφθάνει το φιλμ «Οι Πειρατές της Καραιβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ»

Στις 25 Μαΐου 2017 αναμένεται να δούμε στις ελληνικές αίθουσες τη νέα ταινία του πολύ επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise «Οι Πειρατές της Καραιβικής: Η εκδίκηση του Σαλαζάρ» σε σκηνοθεσία των Joachim Rønning, Espen Sandberg. Το φιλμ θα διανείμει στην Ελλάδα η Feelgood και θα το δούμε και στην Πάτρα.

Στο μεταξύ δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επίσημες αφίσες των χαρακτήρων της ταινίας και σας τις παρουσιάζουμε.

Ο 54χρονος σταρ Johnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το ρόλο του θρυλικού παλικαρά αντι-ήρωα Τζακ Σπάροου στην ολοκαίνουργια ταινία “Οι Πειρατές της Καραϊβικής: H Εκδίκηση του Σαλαζάρ/Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales». H φαντασμαγορική περιπέτεια βρίσκει τον άτυχο Καπετάνιο Τζακ με τους ανέμους της συμφοράς να φυσούν κατά πάνω του, όταν ναυτικοί-φαντάσματα με αρχηγό τον τρομακτικό Καπετάνιο Σαλαζάρ (Javier Bardem), το σκάνε από το Τρίγωνο του Διαβόλου με σκοπό να σκοτώσουν κάθε πειρατή στη θάλασσα – ειδικά τον Τζακ.

H μόνη ελπίδα να σωθεί ο Τζακ, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood, είναι η θρυλική τρίαινα του Ποσειδώνα. Για να την βρει, θα χρειαστεί να συνεργαστεί με την Carina Smyth (Kaya Scodelario), μια πανέξυπνη και όμορφη αστρονόμο και τον Henry (Brenton Thwaites), έναν ξεροκέφαλο νεαρό ναυτικό της Βασιλικής Ναυτικής Ακαδημίας. Στο τιμόνι του Νεκρού Γλάρου, του θλιβερά μικρού και σκοροφαγωμένου πλοίου του, ο Τζακ αγωνίζεται να αλλάξει τη δυσοίωνη μοίρα του, αλλά και να σώσει τη ζωή του από τον πιο επικίνδυνο και μοχθηρό εχθρό που αντιμετώπισε ποτέ.

Όπως προείπαμε, η ταινία θ’ αρχίσει να προβάλλεται από 25 Μαΐου στους κινηματογράφους από την Feelgood και σε 3D.