Από Μ. Πέμπτη στο Αγρίνιο οι ταινίες "Μαχητές των δρόμων 8" και "Αρχηγός από Κούνια"

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Άνεσις» στο Αγρίνιο, από την Μ. Πέμπτη 14 Απριλίου 2017 θα προβάλει τις ταινίες «Μαχητές των δρόμων 8 - The Fate of the Furious» και «Αρχηγός από Κούνια - The Boss Baby».

Στην 8η ταινία της πολύ πετυχημένης σειράς ταινιών Fast & Furious η παρέα, μετά το γάμο του Ντομ (Βιν Ντίζελ) και της Λέτι (Μισέλ Ροντρίγκεζ) και την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Μπράιαν (Πολ Γουόκερ) και της Μία (Τζορντάνα Μπρούστερ), προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

Όταν, όμως, η Σίφερ (Σαρλίζ Θερόν), μια μυστηριώδης γυναίκα, σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, εκείνος προδίδει τα κοντινά του πρόσωπα, η οικογένεια διαλύεται και η ομάδα (με επικεφαλής τον Χομπς (Ντουέιν Τζόνσον) που για χάρη του Ντομ πέρασε στην παρανομία) μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες στην πρώτη ταινία της τελευταίας τριλογίας της σειράς.

Σκηνοθεσία: Φ. Γκάρι Γκρέι

Πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Σαρλίζ Θίρον, Τζορντάνα Μπριούστερ, Έλεν Μίρεν, Σκοτ Ίστγουντ, Κερτ Ράσελ, Τάιριζ Γκίμπσον, Κρις «Λούκαντρις» Μπρίτζες.

Ώρα προβολής 7:00 & 9:30 μ.μ., καθημερινά.

«Αρχηγός από Κούνια - The Boss Baby»

Δεν τίθεται ερώτημα για το ποιος είναι το αφεντικό σε αυτήν την οικογένεια. Από τη μέρα που κατέφτασε ο μικρός του αδερφός, ο επτάχρονος Τιμ ήξερε ότι αυτό το μωρό θα ήταν μπελάς. Όμως, καθώς ο Τιμ ξεκινά μια αποστολή να κάνει την αγάπη των γονιών και πάλι δική του και μόνο δική του, ανακαλύπτει μια μυστική συνομωσία που απειλεί να καταστρέψει την ισορροπία της αγάπης στον κόσμο – και αυτό το τολμηρό μωρό, που υποτίθεται ότι είναι αδελφός του, είναι στο κέντρο της συνομωσίας αυτής. Τώρα πρέπει να συνεργαστούν για να σταματήσουν το σατανικό αυτό σχέδιο, να σώσουν τους γονείς τους, να αποκαταστήσουν την τάξη στον κόσμο και να αποδείξουν ότι η αγάπη είναι μια άπειρη δύναμη.

Ώρα προβολής 5:00 μ.μ καθημερινά.

