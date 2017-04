Απόψε η Πασχαλινή Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών στο θέατρο "Απόλλων"

H Πασχαλινή Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών πραγματοποιείται σήμερα (Μεγάλη Δευτέρα) 10 Απριλίου στις 9.00 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων». Η συναυλία διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ».

Οι μουσικοί της « Ορχήστρας Πατρών » του Δημοτικού Ωδείου Πατρών θα παρουσιάσουν το έργο του J. Haydn «The seven last words of Jesus Christ ».

Αφηγητής : Μάριος Μανιατόπουλος

« ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΤΡΩΝ »

Βιολιά : Γιάννης Μαυρίδης

Μαριάννα Σαφάροβα

Τόκαρεβ Γιαροσλάβ

Ιβανώφ Βλαντισλάβ

Kholodenko Anton

Άλλα Σελαλαμαζίδη

Βιόλες: Ρόμπερτ Σμαγκούλοβ

Σβετλάνα Χμούροβα

Βιολοντσέλα : Γιούρι Μπεσσόνοβ

Νικολάι Κομισάροβ

Κοντραμπάσο: Βιλέν Καραπετιάν

Έργο του J. Haydn (Ρόραου 1732- Βιέννη 1809) που του αναθέτει να συνθέσει ο καθεδρικός του Cadiz το 1785. Ένα ορατόριο χωρίς λόγια πάνω στους επτά Τελευταίους λόγους του Σωτήρα, ώστε να εκτελεσθεί (ως ορχηστρικά ιντερλούδια) ανάμεσα στα κηρύγματα της Μ. Παρασκευής. Εκδόθηκε στην Βιέννη ως (7) sonate, con un’ introduzione ed altime un terremoto (7 σονάτες με μια εισαγωγή και στο τέλος έναν σεισμό).

Το 1787 διασκευάσθηκε από τον Haydn για κουαρτέτο εγχόρδων ως έργο 51, αρ. 1-7(κουαρτέτο αριθ. 50 -6) επίσης από τον ίδιο το συνθέτη διασκευάσθηκε το 1796 ως κατάντα με σολίστ και χορωδία.

Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου στο τηλ. 2610 271087 ( 9.00 -21.00).