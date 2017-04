Ιδιαίτερος και φιλόδοξος ο νέος ρόλος του Ρ. Γκιρ στο φιλμ "Ο Κύριος Τίποτα" - 20 Απριλίου στην Ελλάδα

Είναι Μηχανορράφος, αισιόδοξος και θεωρείται ένα Μυστήριο…Είναι «ο Κύριος Τίποτα»!

Η νέα Αμερικανική κοινωνική ταινία με τίτλο «Ο Κύριος Τίποτα - Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer» με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Απριλίου 2017 σε διανομή της Tanweer.

Ο Νόρμαν Όπενχαϊμερ (Ρίτσαρντ Γκιρ) ζει μια μοναχική ζωή στο περιθώριο της δύναμης και του χρήματος που υπόσχεται η Νέα Υόρκη… Είναι φιλόδοξος και διαρκώς εμπνέεται οικονομικά σχήματα που όμως, δεν αποδίδουν ποτέ καρπούς. Μη έχοντας ουσιαστικά να προσφέρει κάτι, ο Νόρμαν πασχίζει να γίνει φίλος με τους πάντες, αλλά το διαρκές networking τον οδηγεί στο απόλυτο πουθενά.

Επιζητώντας την προσοχή κάποιου, ο Νόρμαν εστιάζει στον Μίσα Έσελ (Λίορ Ασκενάζι), έναν χαρισματικό Ισραηλινό πολιτικό που επαγγελματικά έχει πάρει την κάτω βόλτα και ζει μόνος στη Νέα Υόρκη. Διαισθανόμενος ότι ο Έσελ είναι σε δύσκολη θέση, ο Νόρμαν τον προσεγγίζει δωρίζοντάς του ένα ζευγάρι πανάκριβα παπούτσια – μια κίνηση που συγκινεί βαθύτατα τον Έσελ, και την οποία θα θυμηθεί, όταν τρία χρόνια αργότερα γίνει Πρωθυπουργός.

Όντας πραγματικά στενός φίλος με τον ηγέτη ενός ισχυρού κράτους, ο Νόρμαν νιώθει ότι είναι κοντά στην επιτυχία που πάντα λαχταρούσε. Κατακλυσμένος από ένα μοναδικό αίσθημα επιτυχίας, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το όνομα του Έσελ για να κλείσει τη μεγαλύτερη δουλειά της ζωής του: μια σειρά quid pro quo συναλλαγών μεταξύ του Πρωθυπουργού και του ανιψιού του Νόρμαν (Μάικλ Σιν), ενός ραβίνου (Στιβ Μπουσέμι), ενός μεγιστάνα (Χάρις Γιούλιν), του βοηθού του (Νταν Στίβενς) κι ενός υπαλλήλου του υπουργείου οικονομικών της Ακτής Ελεφαντοστού. Το καλειδοσκοπικό σχέδιο του Νόρμαν όμως, πολύ σύντομα θα αρχίσει να πηγαίνει πολύ στραβά, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για διεθνές διπλωματικό επεισόδιο. Ο Νόρμαν τώρα, πρέπει να κάνει το παν για να το αποτρέψει.

Η νέα ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Τζόσεφ Σένταρ («Footnote») μας διηγείται με κωμικοτραγικό τρόπο και πολλή ευαισθησία την ιστορία ενός ανθρωπάκου του οποίου η «πτώση» οφείλεται στην ανθρώπινη ανάγκη να νιώσει ότι αξίζει κάτι.

Η ταινία «Ο Κύριος Τίποτα» όπως προείπαμε, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Απριλίου, από την Tanweer.

Πρωταγωνιστούν ο 68χρονος σούπερ σταρ Ρίτσαρντ Γκιρ, ο 47χρονος Ισραηλινός ηθοποιός Λιόρ Ασκενάζι και οι Μάικλ Σιν, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Νταν Στίβενς, Στιβ Μπουσέμι, Χανκ Αζάρια, Τζόναθαν Αβίγκντορι.

Τα γυρίσματα έγιναν το 2015 στη Νέα Υόρκη. Το φιλμ προβλήθηκε το 2016 στα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ του Telluride Film Festival και του Toronto.

Διάρκεια 117 λεπτά.

Το φιλμ έχει πάρει καλές κριτικές.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ