Την Κυριακή του Πάσχα στις αίθουσες "Το Ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα"

Την Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 2017 θα αρχίσει να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες (πιθανότατα και στην Πάτρα) το φιλμ «Το Ταξίδι του αυτοκράτορα 2: Το κάλεσμα - March of the Penguins 2: The Call», σε διανομή της Feelgood.

Δώδεκα χρόνια μετά το αποκαλυπτικό και συγκινητικό ντοκιμαντέρ για τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους και την περιπέτεια αναπαραγωγής τους, ο βραβευμένος με Όσκαρ, 49χρονος Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Luc Jacquet επιστρέφει με ένα ακόμα μοναδικό εγχείρημα.

Το «Ταξίδι του Αυτοκράτορα 2: Το Kάλεσμα» είναι όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, μια επική ιστορία με ασύλληπτα τοπία και πρωτόγνωρες υποθαλάσσιες λήψεις που απαθανατίζουν την εκπληκτική βιοποικιλότητα ενός από τα πιο όμορφα οικοσυστήματα του κόσμου. Μέσα από την ματιά και τις αναμνήσεις του προγόνου του, ένας νεαρός πιγκουίνος ετοιμάζεται να ζήσει το πρώτο του ταξίδι. Ενστικτωδώς απαντά στο μυστήριο κάλεσμα που τον ωθεί προς τον ωκεανό για να αντιμετωπίσει τις απίστευτες δοκιμασίες που θα χρειαστεί να ξεπεράσει για να εκπληρώσει το πεπρωμένο του και να εξασφαλίσει την επιβίωση του είδους του.

Την αφήγηση αλλά και επιμέλεια του ελληνικού κειμένου στο φιλμ έχει αναλάβει ο τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, συνοδεύοντας με τη χαρακτηριστική χροιά και την ευαισθησία του τον θεατή στο ηρωικό αυτό ταξίδι.

Η ταινία δίνει την ευκαιρία στο κοινό να περιηγηθεί μαζί με το νεαρό πιγκουίνο στα τοπία της Ανταρκτικής, να νιώσει τον αέρα και το κρύο που αντιμετωπίζει σε κάθε του βήμα και να βουτήξει μαζί του στα μέχρι τώρα ανεξερεύνητα του βυθού της θάλασσας.

Διάρκεια: 82 λεπτά.