ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ "ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΖΩΕΣ" ΜΕ ΤΟ ΜΑΙΚΛ ΦΑΣΜΠΕΝΤΕΡ

Mε ενδιαφέρον αναμένεται η νέα δραματική ταινία Βρετανοαμερικανικής παραγωγής με τίτλο «Παράνομες Ζωές -Trespass Against Us» όπου πρωταγωνιστούν ο 40χρονος σούπερ σταρ Μάικλ Φασμπέντερ και ο Δουβλινέζος ηθοποιός Μπρένταν Γκλίζον.

Τρεις γενιές της διαβόητης οικογένειας Cutler ζουν παράνομα στην καταπράσινη και ειδυλλιακή εξοχή του Gloucestershire της Αγγλίας. Ο καιρός περνάει κυνηγώντας, κλέβοντας και βασανίζοντας την αστυνομία στην καρδιά της πιο ακριβής περιοχής της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Chad (Michael Fassbender) βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στον σεβασμό για τον πατέρα του, τον Coldy (Brendan Gleeson) και την επιθυμία να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για τη γυναίκα του, την Kelly (Lyndsey Marshal) και τα παιδιά του. Όταν ο Coldy καταστρώνει σχέδιο να ληστέψει ένα αρχοντικό που βρίθει από θησαυρούς, ο Chad βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του για πάντα.

Οι χαρισματικοί ηθοποιοί Michael Fassbender (The Light Between Oceans) και Brendan Gleeson (The Guard, Ο Κανόνας της σιωπής) πρωταγωνιστούν ως πατέρας και γιος μιας οικογένειας που κινείται στο περιθώριο της κοινωνίας. Τοποθετημένη στην ειδυλλιακή εξοχή της Αγγλίας, η ταινία λειτουργεί σε πλήρη αντίθεση καθώς διαδραματίζεται σε μια περιπλανώμενη κοινότητα εγκληματιών που έχουν τους δικούς τους κανόνες, ακόμα και τη δική τους διάλεκτο. Ρεαλιστική και ανθρωποκεντρική η ιστορία επικεντρώνεται στον αιώνιο ανταγωνισμό μεταξύ πατέρα και γιου, στο διαχρονικό θέμα της ελεύθερης βούλησης αλλά και των προκαταλήψεων, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομήςFeelgood.

Το φιλμ που είχε παιχθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, βγήκε σε περιορισμένη διανομή στις Αμερικάνικες αίθουσες τον Ιανουάριο και τώρα προβάλλεται στην Αγγλία (το περιοδικό Empire του έχει δώσει αρκετά καλή κριτική) χαρακτηρίζεται ένα σκληρό, ρεαλιστικό δράμα σε σκηνοθεσία του Άνταμ Σμιθ που εδώ κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο σινεμά, έχοντας ήδη δουλέψει στην τηλεόραση.

H ταινία θ’ αρχίσει να παίζεται στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Παίζουν ακόμα οι Lyndsey Marshal, Killian Scott, Rory Kinnear και Sean Harris.