Σεμινάριο Σωματικού Θεάτρου στο θέατρο act

Το θέατρο act και η ομάδα Synthesis 748 από το Παρίσι που υποστηρίζεται απο την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σωματικού Θεάτρου (Académie Européenne de Théâtre Corporel de Paris – Ecole Magenia), διοργανώνουν στις 1 και 2 Απριλίου, σεμινάριο Σωματικού Θεάτρου, με εισηγητή τον χορογράφο και performer Σπύρο Κουβαρά. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες ηθοποιούς, χορευτές, χορογράφους, σκηνοθέτες, street artists καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει και εξελίξει την σωματική του έκφραση.

Προηγούμενη κινησιολογική εμπειρία είναι καλοδεχούμενη αλλά όχι απαραίτητη. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 18 άτομα και τηρείται σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τους τρείς επόμενους κύκλους του σεμιναρίου, τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο θα έχουν προτεραιότητα για τις εγγραφές της σεζόν 2017-2018, κατά την διάρκεια της οποίας, μετά την απαραίτητη και απαιτούμενη εκπαίδευση των συμμετεχόντων, θα συσταθεί η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα σωματικού θεάτρου της Πάτρας και η δουλειά της ομάδας θα παρουσιαστεί στο θέατρο ACT την επόμενη σεζόν. Στους συμμετέχοντες που θα δωθούν πιστοποιητικά βεβαίωσης παρακολούθησης (Certificat d’Aptitude Professionnel) απο την Compagnie Synthesis 748 - Spyros Kouvaras.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ



Στο σεμινάριο σωματικού θεάτρου του Σπύρου Κουβαρά, της Compagnie Synthesis 748 απο το Παρίσι, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν σε μια μέθοδο μη λεκτικής δραματουργίας εκεί όπου το σώμα και η κίνηση αποτελούν τα μείζονα σκηνικά εργαλεία του ηθοποιού. Με αφετηρία τις τεχνικές και θεωρητικές προσεγγίσεις του Jerzy Grotowski, η συγκεκριμένη μέθοδος, εξωτερικευμένη μέσω της σωματικής ερμηνείας και της δημιουργικότητας του καθένα, θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες μέχρι την κινησιολογική σύνθεση και την σκηνική performance. Η κίνηση θα υποκαταστήσει το κείμενο, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα θα λειτουργήσει σαν κείμενο και η θεατρική αφήγηση θα πάρει την μορφή μιας βουβής συμφωνίας εικόνων.



Μέσω ασκήσεων τεχνικής και δομημένων αυτοσχσεδιασμών, θα έρθει γενικά ο ηθοποιός-performer πιο κοντά προς την αφηρημένη εικόνα (abstract image), πιο κοντά σε ένα εικονοκλαστικό θέατρο στην λογική σύγχρονων σκηνοθετών όπως R. Castellucci, B. Wilson, P. Bonté και P. Genty μεταξύ άλλων. Η δραματουργική προσέγγιση στο σεμινάριο του Σπύρου Κουβαρά αποκαλύπτεται καταρχήν με άξονα την κίνηση, με όχημα ένα συχνά αφαιρετικό και μη νατουραλιστικό σωματικό παίξιμο. Η χρήση του κειμένου στο σεμινάριο εμφανίζεται προαιρετικά και δουλεύετε κυρίως σαν συμπληρωματική « μουσική υπόκρουση » της κίνησης. Αυτές οι προσεγγίσεις θα γίνουν μέσα απο την σχέση του σώματος με τον χώρο, μέσα απο την σχέση του με τον χρόνο και την δυναμική καθώς και μέσα απο τον κινησιολογικό διάλογο με τους άλλους.



1ο στάδιο / Προσέγγιση Μεθόδου Grotowski



Ανάλυση και πρακτική των βασικών σωματικών ασκήσεων, Corporals και Plastiques, του Jerzy Grotowski, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της νοητικής και σωματικής αντοχής του ηθοποιού-performer. Προσέγγιση σε βασικές κινησιολογικές, θεμελιώδεις, αρχές ανατομίας, και φυσιολογίας που θα διευκολύνουν την τοποθέτηση του κινούμενου σώματος στη σκηνή, θα προετοιμάσουν το σώμα του ηθοποιού και θα διαμορφώσουν την σχέση του με τον χώρο, το χρόνο και τις δυναμικές.



2ο στάδιο/ Σωματικότητα και Ποιητική της εικόνας



Το δεύτερο στάδιο του εργαστηρίου θα επικεντρωθεί πάνω στις διαφορετικές ποιότητες κίνησης, στις διαφορετικές ρυθμικές δυναμικές και θα αναπτυχθεί προοδευτικά μια θεατρική γραφή βασιζόμενη όχι στο κείμενο αλλά στην δύναμη της εικόνας, όπως αυτή προκύπτει απο την τοποθέτηση των σωμάτων στον χώρο. Θα ερευνηθεί ο τρόπος που ο ηθοποιός-performer οδηγείται στην μη λεκτική δραματουργία βασιζόμενος μόνο στην κίνηση και το σώμα του.



3ο στάδιο / Σύνθεση – Physical Performance – Παράσταση



Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, μέσω συγκεκριμένων θεματικών και μέσω δομημένων αυτοσχεδιασμών (σε σόλο, ντουέτο και ανσάμπλ), θα δώθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να εμβαθύνουν στις τεχνικές και στα στοιχεία που θα έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα στάδια, δημιουργώντας έτσι οι ίδιοι κινησιολογικές συνθέσεις και performances.





Εργαστήριο Σωματικού Θεάτρου| στο θέατρο act | Στο θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65)



Εισηγητής: Σπύρος Κουβαράς



7ος κύκλος: Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2017



Θεματική 7ου κύκλου: Κινησιολογική Σύνθεση και Performance



Διδακτέες Ώρες: 6 ώρες ανά κύκλο (14:00-17:00 Σάββατο και Κυριακή)



Κόστος συμμετοχής ανά κύκλο: 30 € το άτομο



Επόμενες ημερομηνίες των σεμιναριακών κύκλων



Απρίλιος: 1-2/4

Μάιος: 6-7/5

Ιούνιος: 3-4/6



Πληροφορίες και εγγραφές: 6939769081, 2610272037, 6936122261 ή ηλεκτρονικά στο [email protected]



Links



http://vimeo.com/channels/synthesis748



https://www.works.io/spyros-kouvaras



www.act-theater.gr



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πελοπόννησος, pelop.gr , thebest.gr, Brainbow, Τέταρτο, newsplus.gr,άρωμα FM, all4fun.gr,tipografeio.gr, presspop.gr, debop.gr, inculture.gr, patrasevents.gr, Sidoux café, City music café, Ποικίλη Στοά, Tag, aquarέλα, οινοποιία Παρπαρούση, Σπύρος Νάκας-μουσικός οίκος, Δίηχο, everest.



ΧΟΡΗΓΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ: GALAXY CITY CENTER HOTEL, NoiseBoxStudio, AGORA cafe-bar-restaurant, Πρόσημο: φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.







ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ





Ο Σπύρος Κουβαράς είναι χορογράφος, χορευτής και physical performer με βάση του το Παρίσι και την Αθήνα. Σπούδασε Graphic Design και Ιστορία της Τέχνης στην ανωτέρα ιδιωτική σχολή ΑΚΤΟ στην Αθήνα, σύγχρονο χορό και χορογραφία-performance στο Centre National de la Danse στο Παρίσι και στο στούντιο Ménagerie de Verre και αποφοίτησε με άριστα απο την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σωματικού Θεάτρου του Παρισιού - Académie Européenne de Théâtre Corporel de Paris - École Magenia, με εξιδίκευση στην Μέθοδο Grotowski.



Εγκατεστημένος απο το 2004 έως το 2015 στο Παρίσι, ιδρύει τον Μάιο του 2008 την Compagnie Synthesis 748 και αναπτύσσει ένα προσωπικό χορογραφικό και κινητικό λεξιλόγιο που αποκλίνει απο τις αναγνωρίσιμες φόρμες του σύγχρονου χορού και πολλές φορές εδραιώνεται στα όρια του εννοιολογικού χορού και της performance art. Η χορογραφική πρακτική του Σπύρου Κουβαρά εξετάζει την σχέση σώματος, ήχου και εικόνας, ανθρώπινου υποκειμένου και εικαστικού αντικειμένου και οι παραστάσεις του συχνά παίρνουν μια υβριδική μορφή ενίοτε σαν χορογραφημένα installations.



Η Synthesis 748, απο το 2009 επιχορηγείται απο το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Χορού στο Παρίσι και διαγράφει διεθνή πορεία με δημοσιεύσεις σε σημαντικές βιβλιογραφικές εκδόσεις και καταλόγους σύγχρονης τέχνης.



Τα έργα του Σπύρου Κουβαρά, «L’isolement dans un espace infini», «You cannot enter twice the same river», «Nova Aetas», «L’homme qui marche sur la colonne», «OPUS I # temporality», «Ανάσκαμμα # 1: Άτιτλο (Μνήμη)», «10^ -22 sec», και «3 mountains not to climb», έχουν παρουσιαστεί σε θέατρα, γκαλερί, μουσεία και φεστιβάλ σε Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Σουηδία, Βέλγιο, Ιταλία,Ελβετία, Αργεντινή και Κολομβία (International Visual Theatre/Paris, Espace André Malraux/Paris, KW Institute for Contemporary Art/Berlin, Space Time/Berlin, Tanzmesse/ Dusseldorf, Stadtmuseum/Dusseldorf, Biennale of Performing Arts/Colombia, Dansens Hus/Stockholm, Gallery S.Hurts/Argentina, Gallery Owl Art Space/Athens, International Video Dance Festival/Athens, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών/Αθήνα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης/Αθήνα, Ρωμαϊκό Ωδείο/Πάτρα, Θέατρο Απόλλων/Πάτρα) μεταξύ άλλων.



Η ομάδα Synthesis 748 υποστηρίζεται για τα ερευνητικά projects και τις παραγωγές της απο το Διεθνές Δίκτυο Σύγχρονων Καλλιτεχνών, Pépinières Européennes, το Centre National de la Danse στο Παρίσι, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και την γκαλερί Owl Art Space στην Αθήνα, έχοντας μεταξύ άλλων και συνεργασία με το [email protected] - πρόγραμμα του πειράματος CERN στα γαλλοελβετικά σύνορα.



Στα πλαίσια της γενικότερης έρευνας του γύρω απο την σχέση κίνησης και εικόνας, σώματος και εικαστικού αντικειμένου, ο Σπύρος Κουβαράς διοργανώνει και παραδίδει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το master class Σεμινάριο Χορογραφικής Σύνθεσης: Choreographic Installations, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές επαγγελματικών σχολών χορού, χορογράφους και σύγχρονους χορευτές.



Διδάσκει επίσης και διοργανώνει σεμινάρια σύγχρονης χορογραφίας-performance, κίνησης για ηθοποιούς και σωματικού θεάτρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Αρχή της Νέλλης Καρρά στην Αθήνα και στο New York Acting Studio.