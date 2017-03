Η Βάσια Ακαρέπη παρουσιάζει στην Πάτρα "Το αίνιγμα της κερασόπιτας"

Το βιβλιοπωλείο "Discover your Way" και οι εκδόσεις "Διόπτρα" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: "Το αίνιγμα της κερασόπιτας" της Βάσιας Ακαρέπη. Η παρουσίαση θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου στις 20:00 στον χώρο του βιβλιοπωλείου, Πατρέως 30.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Άννα Γαλιανίδη, Φιλόλογος ειδικής αγωγής ενώ ερωτήσεις στη συγγραφέα θα απευθύνει η blogger Κατερίνα Σαμψώνα.



Λίγα λόγια το βιβλίο

Δύο γυναίκες, δύο μοίρες ενωμένες

όπως τα υλικά μιας συνταγής με γεύση γλυκόπικρη.



Μια κληρονομιά, ένα τετράδιο με συνταγές γλυκών και ένα παράδοξο παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού φέρνουν την Έλλη στην Κεφαλονιά. Σκοπός της να παρασκευάσει τη γιορτινή κερασόπιτα της θείας Μάρθας πραγματοποιώντας έτσι την τελευταία επιθυμία της αινιγματικής γυναίκας που καθόρισε τη μοίρα της…

Οι τρυφερές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία μπλέκονται με τη ζοφερή ανάμνηση μιας απόπειρας δηλητηρίασης και το μίσος που φώλιασε μέσα της.

Όμως πού τελειώνει το ψέμα και πού ξεκινά η αλήθεια;

Στη σκιά της αδερφής της μητέρας της, η Έλλη καλείται να εκτελέσει έξι συνταγές-γρίφους και να ξεκλειδώσει ένα προς ένα τα μυστικά που στοιχειώνουν τη ζωή και πολλών άλλων. Με σύμμαχο τον Μάνο και τους φίλους που αποκτά στο νησί θα έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της, θα αναμετρηθεί με τις θολές μνήμες και θα ανασύρει από το μακρινό παρελθόν μια ιστορία που ήρθε η ώρα να βγει στο φως.

Η ζωή της Μάρθας γίνεται ο καμβάς που κάνει τη συνταγή της κερασόπιτας να σημαίνει πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις...

Άραγε οι νεκροί μπορούν να ζητήσουν συγγνώμη;



Λίγα λόγια για τη συγγραφέα



Η Βάσια Ακαρέπη γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα και κατοικεί στον Κορυδαλλό. Είναι απόφοιτος του τμήματος νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό και στον χώρο της κοσμετολογίας, αλλά τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με τη συγγραφή, τη ζωγραφική και την αρθρογραφία. Άρθρα της έχουν φιλοξενηθεί σε διάφορους ιστότοπους, ενώ η ίδια διατηρεί προσωπικό ιστολόγιο, από το 2010, με την επωνυμία «Vasia is writing». Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (ΠΕΛ). Έχουν κυκλοφορήσει τα έργα της Μια νύχτα που κράτησε χρόνια, Πάνθηρας Μαυρόγατος και Πάνθηρας Μαυρόγατος 2 από τις εκδόσεις Μίνωας. Το μυθιστόρημα Το αίνιγμα της κερασόπιτας είναι το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Για επικοινωνία με τη συγγραφέα: www.vasiaakarepi.gr [email protected]