To 1o Street Concert στο Δερβένι το Σάββατο 25 Μαρτίου μετά την παρέλαση

To 1o Street Concert της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δερβενίου στο νομό Κορινθίας είναι γεγονός!

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αυτό το Σάββατο της 25ης Μαρτίου 2017 στη Πλατεία του Δερβενίου (απέχει περίπου μία ώρα από την Πάτρα), μετά το τέλος της παρέλασης, με ώρα έναρξης 11.30 το πρωί θα γίνει το Street Concert, με πασίγνωστες μουσικές επιτυχίες, όπως: Uptown Funk, Game of Thrones, Macarena, All About that Bass, 25 or 4 to 4, Eye of the Tiger κ.α.

Η μουσική διεύθυνση του κονσέρτου είναι του μαέστρου Παναγιώτη Παναγάκου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.