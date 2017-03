Πατρινή "πινελιά" του Διονύση Μπουλούτζα στα βραβευμένα με Όσκαρ οπτικά εφέ του "The Jungle Book"

Ελληνική «πινελιά» και μάλιστα Πατρινή είχαν τα πράγματι εντυπωσιακά οπτικά εφέ – visual effects της ταινίας της Disney “The Jungle Book - Το Βιβλίο της Ζούγκλας” που αφ’ ενός «έσκισε» εμπορικά με 966 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις (η ταινία παίχθηκε και στα Στερ στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα τον περασμένο Απρίλιο) ενώ κατέκτησε και στην απονομή των Όσκαρ της 26ης Φεβρουαρίου 2017 το βραβείο Όσκαρ καλύτερων ψηφιακών οπτικών εφέ. Το βραβείο σε μία έντονα ανταγωνιστική κατηγορία απονεμήθηκε στους Rob Legato, Adam Valdez, Andy Jones και Dan Lemmon.

Ο Πατρινός δημιουργός είναι ο Διονύσης Αντωνίου Μπουλούτζας, ο οποίος είναι γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου του 1977, έχει σπουδάσει γραφιστική στο ΑΤΕΙ της Αθήνας και ζει μόνιμα και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Λονδίνο, εργαζόμενος στην εταιρεία MPC, ο επικεφαλής της οποίας Adam Valdez ήταν εκ των 4 τροπαιούχων του Όσκαρ.

Στις 20 Μαρτίου, ο πατέρας του Διονύση Μπουλούτζα, Αντώνης Μπουλούτζας που έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1946 και μάλιστα έχει εργαστεί στις εφημερίδες Ημερήσιος Κήρυξ, Νεολόγος, Ημέρα των Πατρών και κατόπιν από τα μέσα του ’70 και μετά στην «Καθημερινή» στην Αθήνα, έκανε μία ανάρτηση σε λογαριασμό που διατηρεί στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Όσκαρ καλύτερων οπτικών εφέ της ταινίας "Το Βιβλίο της Ζούγκλας" που απενεμέθη στην εταιρεία MPC και φυσικά για τη συμβολή του γιου του στην ταινία.

Ο ίδιος ο Διονύσης Μπουλούτζας επικοινώνησε με το thebest.gr, αναφέροντας ότι ζει μόνιμα και εργάζεται στο Λονδίνο τα τελευταία 4 χρόνια και ότι στο "The Jungle Book" ήταν επικεφαλής σ' ένα συγκεκριμένο τμήμα του κομματιού των οπτικών εφέ. Επαίνεσε τον Τζον Φαβρό για το σενάριο και σκηνοθεσία της ταινίας αυτής της Ντίσνει που ενέπνευσε και όλους τους δημιουργούς που ασχολήθηκαν σε κάθε τομέα όπως των visual effects. Ακόμα ο κ. Μπουλούτζας μας είπε πως τώρα εργάζεται σε ένα άλλο project άλλης εταιρείας και πως το ξεκίνημα του στο χώρο έγινε μέσα από την εντατική ενασχόληση του με το ιντερνετ.

Όπως έγραψε το πάντοτε έγκυρο The Hollywood Reporter, το «The Jungle Book» της Ντίσνεϊ επικράτησε στα Όσκαρ στην κατηγορία των visual effects, κερδίζοντας αξιόλογους αντίπαλους όπως το «Rogue One: A Star Wars Story» και το «Doctor Strange» επίσης της Ντίσνει καθώς και τις ταινίες «Deepwater Horizon» και «Kubo and the Two Strings».

Το βραβείο Oscar του «The Jungle Book» ήταν το 3ο για τον βετεράνο VFX supervisor – ειδήμων των οπτικών εφέ Rob Legato, που είχε ξανακερδίσει την κατηγορία με τις ταινίες «Hugο» και «Titanic», η 1η υποψηφιότητα και νίκη για την εταιρεία οπτικών εφέ MPC και τον επικεφαλής της, Adam Valdez, το 2ο Όσκαρ για τον Andrew R. Jones, ο οποίος είχε ξανακερδίσει Όσκαρ για το «Avatar» καθώς και η 1η νίκη για τον Dan Lemmon της Weta Digital που είχε ξαναπροταθεί για το βραβείο της Αμερικανικής Ακαδημίας για το «Dawn of the Planet of the Apes» και «Rise of the Planet of the Apes».

Η ταινία «The Jungle Book» σε σκηνοθεσία του Jon Favreau επαινέθηκε ευρέως για την αποτελεσματική και έξυπνη χρήση του οπτικού κομματιού/εφέ που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία «δουλεύτηκε» εξ’ ολοκλήρου σε bluescreen στο Los Angeles στην Καλιφόρνια. Ο μοναδικός live action ήρωας στην όμορφη αυτή ταινία είναι ο μικρός ηθοποιός που κάνει τον Mowgli (ο Neel Sethi) ενώ αληθινό είναι και το μέρος του κινηματογραφικού σετ όπου ο Μόγλης κάθεται ή τρέχει. Το υπόλοιπο μέρος της ταινίας (όλα τα ζώα και η φωτορεαλιστική απεικόνιση της ζούγκλας επεξεργάστηκαν εξ’ ολοκλήρου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή).

«Η ζούγκλα ειδικά ήταν πολύ δύσκολο να την πετύχουμε όπως και τα ζώα, αν κάτι έδειχνε φτιαχτό, η μαγεία δεν θα λειτουργούσε» ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας MPC Adam Valdez όπου δουλεύει και ο ταλαντούχος Πατρινός γραφίστας Διονύσης Μπουλούτζας και είχε καθοριστική συμβολή στο εξαιρετικό οπτικό αποτέλεσμα της ταινίας «The Jungle Book» που στο rotten tomatoes έχει σχεδόν άριστα, 95%.

Η νικητήρια ομάδα του The Jungle Book θα ξανασυνεργαστεί στη συνέχεια με τον σκηνοθέτη Jon Favreau για την επόμενη μεγάλη παραγωγή της Disney, το ριμέικ του «The Lion King», όπου επίσης θα υπάρχει εκτενής χρήση οπτικών εφέ και τεχνικών. Ο αναπληρωτής CEO Tim Sarnoff της Technicolor-owned VFX house MPC, είπε τα εξής: "Δεν θα μπορούσα παρά να πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος τόσο για τον Άνταμ Βαλντέζ όσο και για την ομάδα του που δούλεψαν με τόσο φαντασία στο The Jungle Book. Αυτή η ταινία απαιτούσε κάθε πτυχή του ταλέντου και της υψηλής τεχνολογίας που η MPC και η Technicolor είχαν να προσφέρουν και τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα στην μεγάλη οθόνη».

Το "The Jungle Book" προβλήθηκε στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood.

