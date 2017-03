«Έσβησε» η γυναίκα - θρύλος του σύγχρονου χορού Τρίσα Μπράουν

Η ιέρεια του μεταμοντέρνου χορού και μία από τις σημαντικότερες χορογράφους του 20ού αιώνα, η Aμερικανίδα χορεύτρια και χορογράφος Τρίσα Μπράουν έφυγε από τη ζωή αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ορχηστική τέχνη.

Έχοντας γεννηθεί το 1936 στο Αμπερντίν, σπούδασε χορό στο Mills College κι εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη όπου, τη δεκαετία του 1960, μαζί με τους Ιβόν Ράινερ, Στιβ Πάξτον, Σιμόν Φόρτι (χορός) αλλά και τον Τζον Κέιτζ (μουσική) άνοιξαν νέους δρόμους, αμφισβητώντας τα σύνορα ανάμεσα στις τέχνες.

Στην Ελλάδα όπως θυμίζει σε κείμενο της στην εφημερίδα Έθνος η Αντιγόνη Καράλη, είχε την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό δουλειά της, τόσο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών όσο και στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η τελευταία δουλειά της ομάδας της στη χώρα μας ήταν το περασμένο φθινόπωρο στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Η γυναίκα-θρύλος, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου χορού, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της πρωτοποριακής ομάδας της Judson Church, ανατρέποντας ότι ίσχυε στον σύγχρονο χορό με τους πειραματισμούς της.

Στις πρώτες της χορογραφίες αναδεικνύει την απλή, καθημερινή κίνηση με παραστάσεις σε ασυνήθιστους χώρους, όπως πάρκινγκ, ταράτσες, εξωτερικούς τοίχους κτιρίων.

Το 1970 ίδρυσε τη δική της ομάδα με έδρα το Σόχο και συνεργάστηκε με την αφρόκρεμα της αμερικανικής πρωτοπορίας: από το αυτοσχεδιαστικό Man walking down the side of a building τη δεκαετία του ’70, ως το Set and reset (1983), συνεργασία με τον Ρ. Ράουσενμπεργκ και τη Λόρι Αντερσον, που την καθιέρωσε διεθνώς, πέρασε το 1986 στον χώρο της όπερας χορογραφώντας την Κάρμεν έπειτα από πρόσκληση της Λίνα Βερτμίλερ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Έθνος, απ' όπου και η φωτ., γοητευμένη από τον κόσμο της κλασικής μουσικής, η Μπράουν εισήλθε σε έναν νέο δημιουργικό κύκλο και το 1998 παρουσίασε στις Βρυξέλλες, σε παγκόσμια πρώτη, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Κατόπιν χορογράφησε με μεγάλη επιτυχία και άλλες όπερες (Luci Mie Traditrici, Da Gelo a Gelo), ενώ η εμπειρία αυτή την οδήγησε στο πιο πρόσφατο I love my robots (2007).

Η Τρίσα Μπράουν είχε λάβει πολλούς τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους και υπήρξε επίτιμο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών.

Είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία ενώ το 2004 της απονεμήθηκε το παράσημο του Ταξιάρχη των Τεχνών και των Γραμμάτων από τη Γαλλική κυβέρνηση.