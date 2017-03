Την Τετάρτη μία νέα εκδήλωση της ενότητας «Πατρινοί Συνθέτες – Πατρινοί ποιητές»

Αυτή την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 20.30 το βράδυ, πραγματοποιείται μία ακόμη εκδήλωση του επιτυχημένου κύκλου «Πατρινοί Συνθέτες – Πατρινοί ποιητές», με μουσικές Πατρινών συνθετών για σόλο φλάουτο (με την σολίστ Ιβόνα Γκλίνκα) και ποιήματα των λογοτεχνών Γιώργου Κοζία, Μαρίας Λαϊνά και Έρσης Σωτηροπούλου, στα ελληνικά, γαλλικά και αραβικά.

Πιο συγκεκριμένα το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» με υπεύθυνο τον Πατρινό μουσικολόγο, ιεροψάλτη και καθηγητή θεολόγο Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο, διοργανώνει στην Αθήνα την 3η, κατά σειρά, εκδήλωση του κύκλου «Πατρινοί Συνθέτες – Πατρινοί ποιητές».

Η νέα παραγωγή του Συνόλου «Πολύτροπον», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 20.30 το βράδυ στον Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού AN ARΤ (Μονής Αστερίου Τσαγκάρη 4, στην Πλάκα) και περιλαμβάνει ποιήματα των Πατρινών ποιητών:

- Γιώργου Κοζία, «Κόσμος χωρίς ταξιδιώτες», με μουσική Θάνου Μικρούτσικου.

- Μαρίας Λαϊνά, από τη συλλογές «Αλλαγή Τοπίου», «Ρόδινος φόβος», «Σημεία Στίξεως», «Μικτή Τεχνική».

- Έρσης Σωτηροπούλου, από τη συλλογή «ΜΗΛΟ+ΘΑΝΑΤΟΣ+…+…».

Κάποια από τα ποιήματα θα ακουστούν στα γαλλικά (σε μετάφραση του Michel Volkovitch) και στα αραβικά, σε μετάφραση που εκπόνησε ειδικά για την εκδήλωση ο φιλόλογος και μεταφραστής Roni Bou Saba.

Η γνωστή σολίστ στο φλάουτο Ιβόνα Γκλίνκα, θα αποδώσει έργα για σόλο φλάουτο σύγχρονων Πατρινών συνθετών.

Αναλυτικά:

- Θάνος Μικρούτσικος, Κόσμος χωρίς ταξιδιώτες (2007), για φλάουτο, άλτο φλάουτο και αφηγητή.

- Ανδρέας Αδαμόπουλος, Πλαγίαυλου λόγοι ευθείς (2003).

- Λουκάς Αδαμόπουλος, 19 Μαΐου, βράδυ (2005).

- Απόστολος Τσέφος, Out of Time for flute solo (2016).

- Μιχάλης Αρχοντίδης, Exotic from Flute(s) Solo (2003).

- Βασιλική Φιλιππαίου, Adagio (1990).

- Θάνος Μικρούτσικος, A music story for a poor but brave girl, (2004).

Ερμηνεύουν:

Ιβόνα Γκλίνκα, φλάουτο – άλτο φλάουτο

Roni Bou Saba, απαγγελία στα γαλλικά και αραβικά

Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, απαγγελία - γενική επιμέλεια

Artwork: Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας.