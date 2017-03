Οι Πατρινοί καλλιτέχνες στο πλευρό της Δήμητρας Γαλάνη - Από τον Vassiliko στον Στάθη Δράκο

Από τις πιο σημαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής, η Δήμητρα Γαλάνη έχει πραγματοποιήσει τα χρόνια της μακρόχρονης καλλιτεχνικής διαδρομής σημαντικές συνεργασίες. Μάλιστα δεν δίστασε ποτέ να εμπιστευτεί και να συνυπάρξει με νέους καλλιτέχνες.

Υπάρχουν δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η Δήμητρα Γαλάνη έδωσε ευκαιρίες σε καλλιτέχνες τηςνεότερης γενιάς... και δικαιώθηκε.

Δυο Πατρινοί, ο Vasilikos και ο Στάθης Δράκος βρέθηκαν στο πλευρό της κάνοντας..."θαύματα'.

Αρχικά ο Vassilikos, που γνωρίσαμε με τους Raining Pleasure,

Το 2011 ένωσαν τις δυνάμεις τους και έκαναν πολλές Live εμφανίσεις. Ακούσαμε από αυτούς Τραγούδια- σταθμούς όπως τα The Look Of Love, Mack The Knife, You Are My Destiny, Because δίπλα σε τραγούδια του Στ. Κραουνάκη και της Λ. Νικολακοπούλου, της Λ. Πλάτωνος και της Μ. Κριεζή αλλά και του Μ.Χιώτη και του Αττίκ. Το live cd από τις εμφανίσεις τους στο Gazarte αποτύπωσε το αποτέλεσμα της ειλικρινούς συνάντησης δύο καλλιτεχνών με μεγάλη αγάπη για τη μουσική και σεβασμό στο κοινό.

Φώτο: Μάριος Γκούβας για το musiccorner.gr

Kάποια χρόνια αργότερα η Δήμητρα Γαλάνη συνάντησε έναν άλλο Πατρινό, τον Στάθη Δράκο των Minor Progect. Πρώτο δείγμα της συνεργασίας τους ήταν το τραγούδι "Εκδρομή", σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη.

Το τραγούδι «Ευτυχισμένοι Άνθρωποι» είναι αυτό που ακούγεται δυνατά αυτή την περίοδο και που, όπως και το τραγούδι 'Εκδρομή", περιλαμβάνεται στο cd «ΤΟ ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ». Μάλιστα οπτικοποιήθηκε και μετατράπηκε σε μία ταινία μικρού μήκους, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δημολίτσα με τον Γιώργο Νανούρη και την Δήμητρα Γαλάνη πρωταγωνιστές.