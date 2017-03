Έρχεται η Ελληνίδα Αμαζόνα, "Wonder Woman - Γουόντερ Γούμαν", Γκαλ Γκαντότ στις ελληνικές αίθουσες -ΔΕΙΤΕ ΤΡΕΙΛΕΡ

Mε γυρίσματα σε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και την Ιταλία, η ταινία – υπερπαραγωγή «Wonder Woman» που βασίζεται στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γουίλιαμ Μούλτον Μάρστον και κυκλοφόρησαν στα comics της DC Entertainment, είναι έτοιμη και αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 8 Ιουνίου 2017 σε διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς.

Πρωταγωνιστούν η εντυπωσιακή Γκαλ Γκαντότ, με καταγωγή από το Ισραήλ και οι Κρις Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ, Ντάνι Χάστον, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ελένα Ανάγια, Γιούεν Μπρέμνερ, Σαΐντ Ταγκμάουϊ, Λούσι Ντέιβις.

Το φιλμ θα προβληθεί και σε 3D.

Ένα σχεδόν χρόνο μετά το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ, «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», η Ελληνίδα Αμαζόνα, Γουόντερ Γούμαν, απέκτησε και την πολυαναμενόμενη σόλο ταινία της. Στον ομώνυμο ρόλο της Νταιάνα Πρινς/Γουόντερ Γούμαν θα δούμε και πάλι την ακαταμάχητη Γκαλ Γκαντότ, ενώ η σκηνοθεσία είναι της Πάτι Τζένκινς («Monster», «The Killing»).

Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, εκπαιδευμένη να είναι μια ανίκητη πολεμίστρια. Μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο, παραδεισένιο νησί, η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο. Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το πραγματικό της πεπρωμένο.

Διπλά στην Γκαλ Γκαντότ θα δούμε επίσης τον Κρις Πάιν (ταινίες «Star Trek», «Πάση Θυσία») ως τον Κάπτεν Τρέβορ και τους Ρόμπιν Ράιτ («The Girl with the Dragon Tattoo», «House of Cards»), Ντάνι Χάστον («Clash of the Titans», «X-Men Origins: Wolverine»), Ντέιβιντ Θιούλις (ταινίες «Harry Potter», «The Theory of Everything»), Κόνι Νίλσεν («The Following», «Gladiator»), Ελένα Ανάγια («The Skin I Live In»), Γιούεν Μπρέμνερ («Exodus: Gods and Kings», «Snowpiercer»), Λούσι Ντέιβις («Shaun of the Dead», FX’s «Better Things»), Λίζα Λόβεν Κόνγκσλι (επερχόμενο «Ashes of the Snow»), Γιουτζίν Μπρέιβ Ροκ (AMC’s «Hell on Wheels») και Σαΐντ Ταγκμάουϊ («American Hustle»).

Το σενάριο της ταινίας είναι του Άλαν Χάινμπεργκ, σε ιστορία των Ζακ Σνάιντερ, Άλαν Χάινμπεργκ και Τζέισον Φους.

Η παραγωγή της ταινίας είναι των Τσαρλς Ρόβεν, Ζακ Σναίντερ, Ντέμπορα Σνάιντερ και Ρίτσαρντ Σάκλ, ενώ οι Στίβεν Τζόουνς, Γουέσλι Κόλερ, Τζοφ Τζονς, Τζον Μπεργκ και Ρεμπέκα Στιλ Ρόβεν συνεργάζονται στην εκτέλεση παραγωγής.

Στην ομάδα παραγωγής θα δούμε επίσης τον διευθυντή φωτογραφίας, Μάθιου Τζένσεν («Chronicle», «Fantastic Four», «Game of Thrones»), την υποψήφια για Όσκαρ, σχεδιαστή παραγωγής Αλίν Μπονετό («Amélie», «A Very Long Engagement», «Pan»), τον βραβευμένο με Όσκαρ μοντέρ, Μάρτιν Γουόλς («Chicago», «Jack Ryan: Shadow Recruit», «V for Vendetta»), και την βραβευμένη με Όσκαρ ενδυματολόγο Λίντι Χέμινγκ (τριλογία «The Dark Knight», «Topsy-Turvy»). Η μουσική είναι του συνθέτη Ρούπερτ Γκρέγκσον-Ουίλιαμς («Hackshaw Ridge», «The Legend of Tarzan»).

Η ταινία «Wonder Woman» βασίζεται στους χαρακτήρες της DC ενώ ο χαρακτήρας της Wonder Woman δημιουργήθηκε από τον Γουίλιαμ Μούλτον Μάρστον.

Την ίδια μέρα επίκειται να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.