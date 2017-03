Έρχονται από την Σπέντζος στις ελληνικές αίθουσες τα φιλμ "Nerve, Θάρρος ή Αλήθεια", "Μέρα των Ηρώων" και "The Carer"

Τρεις διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά ενδιαφέρουσες ταινίες έχει προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα, να βγάλει στις ελληνικές αίθουσες η εταιρεία διανομής Σπέντζος Φιλμ. Κατ’ αρχάς το φιλμ μυστηρίου «Nerve, Θάρρος ή Αλήθεια» θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 23/3/2017.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Henry Joost, Ariel Schulman (Σκηνοθετικό δίδυμο των PARANORMAL ACTIVITY 3, 4).

Σενάριο: Jeanne Ryan (νουβέλα), Jessica Sharzer (σενάριο)

Με τους: Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Juliette Lewis.

Περίληψη :

Η Venus είναι μια απλή επιμελής μαθήτρια Λυκείου που ζει στο περιθώριο. Όλα αυτά μέχρι την ημέρα που θα ανακαλύψει το διαδικτυακό reality παιχνίδι NERVE.Το παιχνίδι την ρωτάει : είσαι παίχτης ή θεατής; Εκείνη αποφασίζει να γίνει Παίχτης κάτι που αρχικά μοιάζει πολύ διασκεδαστικό και αβλαβές. Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στα ύψη και το παιχνίδι όσο προχωράει γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο μέχρι που αρχίζει να παίρνει άσχημη τροπή. Η Venus Και ο συμπαίκτης της Ian έχουν έναν και μοναδικό τρόπο να ξεφύγουν : να κερδίσουν.

Η ταινία «Patriots day - Η Μέρα των Ηρώων» που έχει βασιστεί σε πραγματική ιστορία που συνέβη στις ΗΠΑ και έχει κάνει έως τώρα 42 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις, θα βγει από την Σπέντζος, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 133 λεπτά.

Σκηνοθεσία: PETER BERG (Deepwater Horizon, Lone Survivor)

Σενάριο: PETER BERG (Lone Survivor, Friday Night Lights) & MATT COOK (Triple 9), PAUL TAMASY (The Fighter) & ERIC JOHNSON (The Fighter).

Με τους:

MARK WAHLBERG (The Departed, Deepwater Horizon, The Fighter),

JOHN GOODMAN (Argo, Inside Llewyn Davis),

KEVIN BACON (Black Mass, X-Men First Class),

J.K. SIMMONS (Whiplash; Spider-Man film franchise),

MICHELLE MONAGHAN (Source Code, Dreamgirls).

Σε σκηνοθεσία του ηθοποιού και σκηνοθέτη Peter Berg, η ταινία “Η Μέρα των Ηρώων” αποτελεί μία περιγραφή της βομβιστικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013 και των ηρώων της «διπλανής πόρτας» που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον κόσμο της ώρες που ακολούθησαν.

Στον απόηχο μιας ανείπωτης πράξης τρομοκρατίας, ο αρχιφύλακας Tommy Saunders (Mark Wahlberg) ενώνει τις δυνάμεις του με τους θαρραλέους διασωθέντες, τα μέλη ομάδων άμεσης επέμβασης και τους ανακριτές σε έναν αγώνα δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο ώστε να εντοπιστούν οι βομβιστές πριν επιτεθούν ξανά.

Ταυτόχρονα στην υπόθεση εμπλέκονται οι ιστορίες του ειδικού πράκτορα Richard Deslauriers (Kevin Bacon),του αστυνομικού διοικητή Ed Davis (John Goodman), του αρχιφύλακα Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) και της νοσοκόμας Carol Saunders (Michelle Monaghan) υφαίνοντας ένα ανατριχιαστικό, αγωνιώδες και τολμηρό χρονικό του πιο προηγμένου ανθρωποκυνηγητού στην ιστορία των Αμερικανικών αστυνομικών δυνάμεων.

Το φιλμ έχει λάβει γενικά καλές κριτικές.

Τέλος η Spentzos Film θα βγάλει τελικά στις 23 Μαρτίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες την Βρετανο-ουγγρική κοινωνική ταινία «Κάποια να με προσέχει – The Carer» που ξεχώρισε σε πολλά σημαντικά κινηματογραφικά Φεστιβάλ.

Βραβεύτηκε στο Palm Springs Film Festival 2016, στο Edinburgh International Film Festival Best of British Section και αλλού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 89 λεπτά.

Σκηνοθεσία: János Edelényi.

Σενάριο: Gilbert Adair (The Dreamers, Love and Death on Long Island)

Με τους:

Brian Cox, Coco König, Emilia Fox, Anna Chancellor και Roger Moore.

Περίληψη:

Η Dorottya είναι μια φιλόδοξη νεαρή ηθοποιός που προς έκπληξη όλων αναλαμβάνει να φροντίζει τον άλλοτε διάσημο ηθοποιό Michael Gifford. Αυτός είναι πεισματάρης και δύσκολος άνθρωπος αλλά η νεαρή κοπέλα είναι αποφασισμένη να τον φέρει στα μέτρα της ώστε να της μάθει όλα όσα γνωρίζει για την υποκριτική. Έρχονται σε σύγκρουση αλλά η αγάπη και των για τον Σαίξπηρ τους βοηθά να βρουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας.

Μια ταινία που προσεγγίσει τις ανθρώπινες σχέσεις με ευαισθησία και πολύ χιούμορ, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Το φιλμ να θυμίσουμε πως είχε προγραμματίσει να το προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 6 Μαρτίου αλλά προφανώς λόγω του ότι δεν είχε βγει ακόμα κανονικά σε διανομή στις αίθουσες, η προβολή άλλαξε και στη θέση του «The Carer» είδαν οι Πατρινοί σινεφίλ την «Επίσημη Ιστορία» - Όσκαρ καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ για την Αργεντινή το 1986.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ