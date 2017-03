Το ντοκιμαντέρ "Jean" της Τζούλιας Σπυροπούλου επελέγη για το Φεστιβάλ Roma Cinema Doc 2017

To ντοκιμαντέρ της Τζούλιας Σπυροπούλου με τίτλο «Jean», παραγωγής 2017 και διάρκειας 19.17’, επελέγη για το επίσημο πρόγραμμα του Roma Cinema Doc 2017.

Πρόκειται για μία συγκινητική ταινία με θετική ματιά για τη ζωή ενός άνδρα που ζει τη φύση μέσα στην πόλη.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Jean είναι ένας 55χρονος Ρασταφάρι από τη Γαλλία. Στη νεαρή ηλικία των 18, την ημέρα γενεθλίων του, πικραμένος από τις παιδικές του αναμνήσεις, έφυγε από το σπίτι των θετών του γονιών. Με ένα σακίδιο στον ώμο, ο πιστός Ρασταφάρι ταξίδεψε στον κόσμο. Επισκέφτηκε χώρες όπως το Πουέρτο Ρίκο, την Ισπανία, την Ιταλία, και κατέληξε στην Πύλο της Μεσσηνίας, όπου και μένει τα τελευταία 30 χρόνια.

Ζει σε ένα τροχόσπιτο, που του είχαν δωρίσει κάποιοι τουρίστες, χωρίς τρεχούμενο νερό και ρεύμα. Η καθημερινότητά του είναι ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση. Αντιμετωπίζει εμπόδια σε κάθε του βήμα, εμπόδια που για εμάς είναι απλές δουλειές. Ακόμα και η μετακίνηση είναι δύσκολη, μιας και ο Jean χρησιμοποιεί ένα παλιό ποδήλατο για να πηγαίνει στην πόλη, ότι καιρό και να κάνει.

Ο τρόπος ζωής του Ρασταφάρι δεν τον εμποδίζει να είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας της Πύλου: Δουλεύει στα χωράφια όλο το χρόνο, σε ελιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, και εργάζεται με μάστορες σε κατασκευές σπιτιών των συγχωριανών του. Εδώ και 30 χρόνια ο Jean έχει επιλέξει να απέχει από αυτό που οι πολλοί βιώνουν ως αυτονόητο και ονομάζουν πολιτισμό: την τεχνολογία, τα μέσα ακόμα και το επεξεργασμένο φαγητό.

Ο Jean ονειρεύεται να επισκεφτεί μια μέρα την Αιθιοπία, τη γενέτειρα της θρησκείας του, επιστρέφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην «μητέρα» Αφρική.

Σημείωμα της σκηνοθέτη Τζούλια Σπυροπούλου

Η ταινία διερευνά το θέμα της απόρριψης μιας καλά δομημένης κοινωνίας υλισμού, που βρίσκεται όμως σε ύφεση, και της επιστροφής του ανθρώπου στις ρίζες του όπου μπορεί να εξερευνήσει το πνεύμα του. Όταν ένας πολιτισμός είναι γεμάτος αντιπερισπασμούς στην καθημερινή ρουτίνα, είναι καμιά φορά δύσκολο να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει πραγματική ευτυχία. Σε μια κοινωνία που διαφοροποιεί την έννοια της ευτυχίας για τους πολίτες της, ο Jean επιλέγει να ζει μακριά από αυτήν. Όπως ισχυρίζεται και ο ίδιος: «Δεν είναι μόνο που θα μείνεις... Είναι...πως θα κάνεις να κυλάει καλύτερα η ζωή σου, από τα δικά σου προσόντα, όμως. Μην περιμένοντας από αλλού. Μόνο από τη φύση και από αυτό που λέμε ο Θεός βοηθός».

Παραγωγή: Τζούλια Σπυροπούλου

Σκηνοθεσία : Τζούλια Σπυροπούλου

Μοντάζ: Αλεξάνδρα Μασμανίδη

Β. Σκηνοθέτη: Όλγα Μωραΐτη

Εικονοληψία: Τζούλια Σπυροπούλου

Ηχοληψία: Tim.D.

Σχεδιασμός ήχου: Βασίλης Βασιλάκης.

*Η Τζούλια Σπυροπούλου έχει γεννηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει Υποκριτική (Bachelor of Arts in Theater) στο Florida International University, Υποκριτική στην Κάμερα στο New York Film Academy (ΝΥ), όπως επίσης και με τους Ελένη Σκότη, ΑΘηνά Τρέβλια, Olympia Doukakis, John Strasberg, Brian O’neil, και Ashley Ingram.

Έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις Παναγία των Παρισίων, Ο Μάγος του Οζ, Το τυφλό σημείο, M.I.S.S.I.S. και στο πρώτο της θεατρικό έργο Free Rider στο Θέατρο Παραμυθίας το 2011. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως Sam Esmail, Philip Church, Φώτης Μεταξόπουλο, και Χάρη Βορκά. Στον κινηματογράφο συμμετείχε ως βασικός συντελεστής στο πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ Ηλιόσποροι, και έχει παρουσιάσει το Sewer Stories Metropolis για το Ολλανδικό κανάλι VPRO.

Επίσης, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ Αύριο, στη μάχη να με σκεφτείς, και στην εκπομπή της ΕΡΤ Ες αύριον τα σπουδαία. Η ταινία JEAN είναι η 1η της ταινία.