Η ΟΙΚΙΠΑ προβάλλει την ταινία «Με τον τρόπο του αετού - The way of the eagle»

Για ακόμη μια φορά η ταινία που θα προβληθεί από την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, αυτό το μήνα παίρνει το θέμα της από το φτερωτό κόσμο.

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στις 20.00 το βράδυ, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία «Με τον τρόπο του αετού - The way of the eagle», του Gerardo Olivares, (ΗΠΑ 2015), στο στέκι της Οικολογικής Κίνησης, στην οδό Σαχτούρη 64.

Πρόκειται για μια ιστορία ενός προβληματισμένου αγοριού που βρίσκει ότι η ζωή του έχει ομοιότητες με εκείνες ενός εγκαταλελειμμένου αετόπουλου, το οποίο αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει και να το μάθει να πετάει. Στην ταινία απολαμβάνουμε εκπληκτικές εικόνες των Αυστριακών Άλπεων καθώς και μοναδικές εναέριες λήψεις που αναδεικνύουν τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια του αετού. Η ταινία συνδυάζει άριστα τη μυθοπλασία με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Μετά την ταινία θα ακολουθήσει συζήτηση για τα ενδιαιτήματα των αρπακτικών πτηνών και τους κινδύνους που τα απειλούν.