Όλα όσα έγιναν στην βραδιά επιλογής του φετινού τραγουδιού για την Eurovision

Όπως είναι ήδη γνωστό, τo ποπ χορευτικό κομμάτι «This is love» με ερμηνεύτρια την 27χρονη Demy, σε σύνθεση-παραγωγή Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της αδελφής της Demy, Romy Papadea & του John Ballard, είναι το τραγούδι που πήρε τελικά το εισιτήριο και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 62ο διαγωνισμό της Eurovision τον Μάιο στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας: το 70% της ψήφου του κοινού και το 30% της ψήφου της κριτικής επιτροπής 9 Ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας.

Την βραδιά που μετέδωσε live η ΕΡΤ1 το βράδυ της Δευτέρας 6 Μαρτίου 2017, παρουσίασαν ο ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Έλενα Μπουζαλά, η οποία σχολιάστηκε πολύ για την εμφάνιση της με τον πορτοκαλί – φούξια φιόγκο σαν λουλούδι που στόλιζε τον ένα ώμο της.

Όπως αναγγέλθηκε από τους δύο παρουσιαστές, η ΕΡΤ θα διαθέσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα τα έσοδα που προέκυψαν από τα SMS και τις τηλεφωνικές κλήσεις για τα 3 υποψήφια τραγούδια.

Οι εντυπώσεις που άφησαν η Έλενα Μπουζαλά και ο Αντώνης Λουδάρος δεν ήσαν άσχημες. Έδειχναν να απολαμβάνουν το σώου του ελληνικού τελικού της Γιουροβίζιον, ωστόσο δεν απέφυγαν τα λάθη ή τις αμηχανίες όπως στο σημείο που η Έλενα Μπουζαλά μίλησε για λίγο αγγλικά με το συγκρότημα από την Μολδαβία.

Από τις κριτικές επιτροπές των 9 ενώσεων ομογενών, μόνο μία αυτή του Αζερμπαιτζάν δεν ψήφισε το «This is love» και επέλεξε την μπαλάντα «When the morning comes around».

Και τώρα δουλειά, είπε η Demy, η οποία σε πολλά σημεία της βραδιάς έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένη ιδιαίτερα όταν μίλησε ο πατέρας της, ο δικηγόρος Επαμεινώνδας Παπαδέας.

Η βραδιά πάντως όπως σχολιάστηκε, θύμιζε τηλεόραση δεκαετίας ’80. Σε αυτό ίσως έφταιγε το ομολογουμένως στενό σε χωρητικότητα στούντιο της ΕΡΤ στην Κατεχάκη απ’ όπου μεταδόθηκε η βραδιά. Παρόντες ήσαν fan της Γιουροβίζιον από τα 2 fan club της χώρας μας και φυσικά οι Δημήτρης Κοντόπουλος και Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος και θα αναλάβει το στήσιμο του τραγουδιού επί σκηνής.

Από άλλες συμμετοχές είδαμε μόνο αυτή την Κύπρου με τον Hoviq και το κομμάτι «Gravity» καθώς και την κεφάτη φετινή συμμετοχή της Μολδαβίας με τρεις άνδρες, ο ένας εκ των οποίων παίζει σαξόφωνο. Τίτλος του κομματιού της συμμετοχής των SunStroke Project είναι «Hey Mamma!».

Από τη βραδιά δεν έλειψαν και τα σκηνοθετικά λάθη, κάποιες τηλεφωνικές συνδέσεις "ατύχησαν" on air ενώ στη σύνδεση που έγινε με τον Σάκη Ρουβά, ο ποπ καλλιτέχνης ομολόγησε πως είχε πολύ δυνατή επιστροφή ήχου στο αυτί του!

Τα βίντεο κλιπ των 3 τραγουδιών με ερμηνεύτρια την Demy είχαν γυριστεί στην Οδησσό όπως στην περίφημη Όπερα της πόλης και ήταν προσεγμένα. Το πιο ωραίο βίντεο κλιπ ήταν του πρώτου τραγουδιού του "Angels" που είχε γυρίσματα και στην Αθήνα, στον χώρο του Πανεπιστημίου και της Ακαδημίας.

*H τηλεθέαση της βραδιάς πάντως δεν ήταν υψηλή καθώς πολλοί προτίμησαν να δουν το "Survivor"!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ