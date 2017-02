Ανεβαίνει στις 3 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η "Evita" με τη Νάντια Μπουλέ

Η πολυβραβευμένη rock opera των Tim Rice και Andrew Lloyd Webber “Εvita”, ένα από τα πιο αγαπημένα και θρυλικά μιούζικαλ, που στην Ελλάδα είδε το κοινό στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα παρουσιαστεί σε ένα νέο θεατρικό ανέβασμα, από την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, για 20 μόνο παραστάσεις, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη Νάντια Μπουλέ, η οποία κατάγεται ως γνωστό από τη Ναύπακτο, στον ομώνυμο ρόλο.

Το μιούζικαλ Evita, σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Εvita Peron, μιας γυναίκας με δυναμική και έντονη προσωπικότητα, μιας γυναίκας σύμβολο, η οποία λατρεύτηκε ως «Αγία» ενός ολόκληρου λαού.

Σύζυγος του πρώην Αργεντίνου δικτάτορα Juan Peron, η Εvita, ακολούθησε μια μεγαλειώδη πορεία. Αυτή την πορεία από την ταπεινή καταγωγή μέχρι τον πλούτο και τη δύναμη αφηγείται το θρυλικό πλέον μιούζικαλ “Evita”.

Στην παράσταση της Αλίκης Βουγιουκλάκη τον Τσε είχε υποδυθεί ο Βλάσης Μπονάτσος.

Τον ρόλο της Εβίτα ενσάρκωσε στο σινεμά η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαντόνα. Η κινηματογραφική του μεταφορά από τον Άλαν Πάρκερ πριν 20 χρόνια, είχε κερδίσει και ένα βραβείο Oscar.

Το μιούζικαλ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ όπως τα «Don’t cry for me Argentina», «You must love me» (Oscar καλύτερου τραγουδιού από την ταινία), «On This Night of a Thousand Stars» κ.α.

Την Eva Peron, έχουν ερμηνεύσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικοθεατρικής σκηνής όπως η Elaine Paige, η Patti LuPone, η Elena Roger και η Madonna!

To 2012, η «Evita» ανέβηκε στο Broadway με πρωταγωνιστή τον Ricky Martin ενώ την περίοδο 2013 - 2014, το μιούζικαλ επανήλθε στην Αγγλία.

Η People Entertainment Group, έχοντας ανεβάσει κάποια από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, κι έχοντας στο ενεργητικό της παραγωγές στο εξωτερικό (όπως το Jesus Christ Superstar), αποφάσισε να ανεβάσει για 1η φορά στην Ελλάδα ένα μιούζικαλ με όλες τις υψηλές καλλιτεχνικές προδιαγραφές που συναντάμε σε παραγωγές του West End και του Broadway, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Μετά από μήνες σχεδιασμού, επιλέχθηκαν προσεκτικά όλοι οι καλλιτεχνικοί συντελεστές και μετά από δύο εβδομάδες απαιτητικών οντισιόν διαμορφώθηκε το επιτελείο των ηθοποιών, τραγουδιστών και λοιπών συντελεστών.

Η EVITA θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 54 συντελεστές επί σκηνής, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισσόβα, απόδοση κειμένου του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική διδασκαλία και διεύθυνση ορχήστρας του Αλέξιου Πρίφτη.

Στην παράσταση θα συμμετέχει 10μελής παιδική χορωδία ενώ την εμβληματική μουσική του Andrew Lloyd Webber θα ερμηνεύσει ζωντανά η Majestic Symphonic Orchestra!

*Στο πλάι της Νάντιας Μπουλέ (Evita) η οποία έχει παίξει και σε άλλες μουσικές παραστάσεις/μιούζικαλ όπως το FAME, το CABARET, το Rocky Horror Show, το NINE, ο Μάγος του Οζ, το Sweet Charity και το ελληνικό Μόλις Χώρισα, θα παίξει ο Αιμιλιανός Σταματάκης (Τσε), ο οποίος εμφανίστηκε στο μιούζικαλ “Οι καμπάνες του Edelweiss” στο πλευρό της Άννας Βίσση. Επίσης πρωταγωνίστησε στο musical του Andrew Lloyd Webber "Joseph and the Amazing Technicolor” που περιόδευσε φέτος σε όλη την Μεγάλη Βρετανία.

Τον Περόν θα ερμηνεύσει ο βαρύτονος Μιχάλης Ψύρρας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στους βασικούς ρόλους θα εμφανιστούν οι:

Άλεξ Οικονόμου (Μαγκάλντι)

Μαρία Δελετζέ (ερωμένη)

Ίαν Στρατής (πρόεδρος ιδρύματος), ο οποίος ήταν φιναλίστ στο ελληνικό X Factor του 2016. Άρης Πλασκασοβίτης (δημοσιογράφος).

Ακόμα μαζί τους οι: Έλενα Βακάλη, Ανδρέας Βούλγαρης, Γιώργος Βούντας, Ίρις Γουργιώτου, Πέτρος Ιωάννου, Ντένια Λεβέντη, Στέφανι Μακαρίτη, Πάνος Μαλακός, Πάνος Μαλικούρτης, Γιάννης Μανιατόπουλος, Σταύρος Μαρκάλας, Νία Μπαλάφα, Σταύρος Μπέκας, Αγγέλα Σιδηροπούλου, Κατερίνα Σούσουλα, Aγγελική Τρομπούκη, Εύα Τσάχρα.

Συμμετέχει: 10μελής παιδική χορωδία.

Την μουσική της παράστασης ερμηνεύει ζωντανά η Majestic Symphonic Orchestra.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Μουσική διδασκαλία/ Διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξιος Πρίφτης

Χορογραφίες: Νίκος Μαριάνος

Σκηνογράφος: Ζήσης Παπαμίχος

Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος

Ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη

Β' Ενδυματολόγος: Μαίρη Μαρμαρινού

Φωτογραφίες: Δημήτρης Σκουλός

Μακιγιάζ: Γιάννης Μαρκετάκης

Κομμώσεις: Τρύφωνας Σαμαράς

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Video: Νίκολας Οικονομίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ

Παραγωγή: People Entertainment Group Α.Ε.

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Ισαάκ - Άλεξ Ελσαμπάγ

Οργάνωση παραγωγής: Δάφνη Πιτσίκα

Βοηθός παραγωγής: Γρηγόρης Παγανίτσας.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 3 Μαΐου 2017.

Παραστάσεις:

Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 20:30

Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00

Τελευταία παράσταση: Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Τιμές εισιτήριων: Διακεκριμένη ζώνη: 30€

Α’ ζώνη: 25€

Β’ ζώνη: 20€

Γ’ ζώνη: 10€, 15€.

*Στην παράσταση θα συμμετάσχει και ο Πατρινός ηθοποιός Ανδρέας Βούλγαρης, ο οποίος έχει παίξει στο θεατρικό μιούζικαλ «Πρισίλα».