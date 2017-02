Οι Justin Timberlake και Sting στη σκηνή των Όσκαρ - Από το La la land θα τραγουδήσει ο John Legend

Τα υποψήφια για Όσκαρ τραγούδια και η live παρουσίαση τους στην απονομή των βραβείων είναι πάντοτε από τις πιο ωραίες στιγμές.

Ο φετινός σχεδιασμός του σώου των Όσκαρ όπως διαβάσαμε στο σάιτ collider.com, θέλει να εμφανίζεται την προσεχή Κυριακή 26/2/2107 που είναι η 89η απονομή, ο διάσημος ποπ σταρ Justin Timberlake, ο οποίος θα τραγουδήσει στη σκηνή των Όσκαρ το υποψήφιο από το φιλμ animation, «Trolls», τραγούδι “Can’t Stop the Feeling!” που ήδη είναι μεγάλο χιτ.

Την ίδια ώρα από την πλευρά του «La La Land» που έχει διπλή υποψηφιότητα στην κατηγορία του τραγουδιού με το “Audition (The Fools Who Dream)” που ερμηνεύει η Έμα Στόουν που πρωταγωνιστεί στην ταινία και το πολύ ρομαντικό και φαβορί για τη νίκη “City of Stars”, που λένε μαζί η Έμα Στόουν και ο Ryan Gosling, απ’ όσο έγινε γνωστό, οι 2 ηθοποιοί που είναι υποψήφιοι και για το Όσκαρ α’ ρόλου, δεν θα ερμηνεύσουν live τα τραγούδια στο σώου των Όσκαρ.

Σίγουρα θα ήταν μία πολύ ωραία τηλεοπτική εικόνα να βλέπαμε τους Στόουν και Γκόσλινγκ μαζί να τραγουδούν live αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολλές πρόβες και το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα τους δεν θα το επέτρεπε.

Τελικά όπως έγραψε το collider.com, τα 2 τραγούδια του "La la land" θα τα πει live ο τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός (παίζει επίσης στην ταινία) John Legend.

Ακόμα ο Βρετανός ποπ ροκ σταρ Sting θα ερμηνεύσει το υποψήφιο για Oscar τραγούδι του, “The Empty Chair” από το ντοκιμαντέρ «Jim: The James Foley Story» ενώ από την ταινία animation της Ντίσνει “Moana” (προβάλλεται ακόμα στην Πάτρα στα Στερ/Odeon), στη σκηνή των Όσκαρ θα ανέβει ο συνθέτης του τραγουδιού Lin-Manuel Miranda, ο οποίος και θα πει το “How Far I’ll Go” μαζί με την Auli’I Cravalho, που δάνεισε τη φωνή της στην ταινία και ακούγεται να τραγουδά το κομμάτι στο φιλμ.

Την απονομή θα δείξει live το Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ