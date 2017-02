Αφιέρωμα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στον Βρετανό διανοούμενο Τζον Μπέρτζερ

Δύο μήνες μετά το θάνατο του Βρετανού διανοούμενου, θεωρητικού της τέχνης, συγγραφέα, κινηματογραφιστή και ζωγράφου Τζον Μπέρτζερ, το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης οργανώνει προς τιμήν του αφιέρωμα (με προβολές ταινιών αλλά και μια έκθεση με τριάντα σχέδια και ζωγραφιές του).

Με στόχο την ανάλυση - ή έστω τη θέαση των απόψεων του Βρετανού διανοούμενου για τους "τρόπους που βλέπουμε" (Η σειρά του Μπέρτζερ το 1972 στο BBC - και το ομότιτλο βιβλίο που εκδόθηκε στη συνέχεια ως "Ways of Seeing" - η ελληνική του μετάφραση κυκλοφορεί ως "Η εικόνα και το βλέμμα") το φεστιβάλ εστιάζει στο αφιέρωμα του στην προσπάθεια του Μπέρτζερ να υπογραμμίσει την πολιτική σημασία κάθε ανθρώπινης πράξης και το ιδεολογικό υπόβαθρο των εικαστικών ρευμάτων.

Στο αφιέρωμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (3-12 Μαρτίου 2017) θα προβληθούν οι ταινίες: "Οι εποχές στο Κενσί: Τέσσερα πορτρέτα του Τζον Μπέρτζερ" (μια φιλμική τετραλογία που περιλαμβάνει τις ταινίες: "Way of Listening», "Spring" , "A Song for politics" και "Harvest" ) σε σκηνοθεσία των Τίλντα Σουίντον, Κρίστοφερ Ροθ, Κόλιν Μακ Κέιμπ και Μπάρτεκ Ντζιάντοζ, και "Τζον Μπέρτζερ ή η τέχνη του βλέμματος" της Κορντίλια Ντβόρζακ.

Στην έκθεση με τίτλο «Τζον Μπέρτζερ: Ένας ριζοσπάστης ουμανιστής» παρουσιάζονται για πρώτη φορά μετά το θάνατό του, τριάντα σχέδια και ζωγραφιές του Τζον Μπέρτζερ. Η έκθεση θα αναπτυχθεί από τις 4 Μαρτίου ως τις 13 Απριλίου στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και αποτελεί συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης & Κέντρο Σύγχρονης Tέχνης Θεσσαλονίκης - Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Ορισμένα από τα σχέδια παραχωρήθηκαν, ειδικά για τη έκθεση, από το γιο του Ιβ, ενώ άλλα ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Η έκθεση συμπληρώνεται με προβολές ταινιών, αποσπασμάτων και εκπομπών με θέμα τον Μπέρτζερ, καθώς και με βιβλία του.

Μαρξιστής και σφοδρός επικριτής του καπιταλισμού ο βραβευμένος με το βραβείο "Booker" συγγραφέας, κορυφαίος θεωρητικός Τέχνης και διανοούμενος, γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 1926 και πέθανε στις 2 του περασμένου Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ