Το φιλμ του Καουρισμάκι που βραβεύτηκε στο Βερολίνο θα βγει στην Ελλάδα από την Ama Films

Δύο ταινίες που θα διανεμηθούν στις ελληνικές αίθουσες από την κινηματογραφική εταιρεία ΑΜΑ Films, κέρδισαν βραβεία και διακρίσεις στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ του Βερολίνου που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Την Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας έλαβε ο σπουδαίος Φινλανδός δημιουργός Άκι Καουρισμάκι για την, ομολογουμένως, καλύτερη ταινία της φετινής διοργάνωσης με τίτλο «The Other Side of Hope». Πρόκειται για μία ταινία με πρωταγωνιστές έναν πρόσφυγα από τη Συρία που ζητά άσυλο στο Ελσίνκι και έναν μεσήλικα Φινλανδό που αναλαμβάνει να τον βοηθήσει, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή του.

Το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Τμήμα «Πανόραμα» της φετινής Μπεριλνάλε έλαβε το «I am Not Your Negro» του Ραούλ Πεκ, το οποίο με αφηγητή τον Σάμιουελ Τζάκσον εξετάζει τον ρατσισμό στην Ιστορία των Η.Π.Α. Να σημειωθεί ότι η ταινία βρίσκεται στην τελική 5άδα των υποψήφιων για Όσκαρ καλύτερων ντοκιμαντέρ.