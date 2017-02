Η Πατρινή Μαίρη Μητρούλια μίλησε στο thebest.gr για την εμπειρία του The Voice -"Δεν θα σταματήσω να τραγουδάω"

Συνέντευξη στον ΤΑΚΗ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟ





Είναι μόλις 18 χρονών, αυτοδίδακτη στο τραγούδι και έκανε τη διαφορά με τη συμμετοχή της στο σώου του τηλεοπτικού καναλιού Σκάι, The Voice of Greece. Ο λόγος για την Πατρινή Μαίρη Μητρούλια που κατάφερε επάξια να περάσει από τα blind auditions, τα battles και τα knockouts και να φτάσει έως το 1ο live του The Voice και στους καλύτερους του διαγωνιστικού τραγουδιστικού σώου, την περασμένη Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017.

Μπορεί τελικά να μην προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ωστόσο τραγουδώντας Ελεωνόρα Ζουγανέλη και το κομμάτι «Μικρά βεγγαλικά», κέρδισε σχόλια όπως του Γιώργου Καπουτζίδη «έλαμψες στην σκηνή του The Voice σαν ένα υπέροχο βεγγαλικό».

Η Μαίρη Μητρούλια, κόρη του Άκη και της Κατερίνας Μητρούλια μας μίλησε στο thebest.gr για την εμπειρία της από την συμμετοχή της στο The Voice και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι το πόσο ευγενικό, προσγειωμένο και συνειδητοποιημένο κορίτσι είναι παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας της.

«Είμαι ευχαριστημένη από τη συμμετοχή μου στο The Voice και το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσω να τραγουδάω και δεν θα σταματήσω. Αυτό εξάλλου με συμβούλεψαν και οι κριτές όπως ο Σάκης Ρουβάς. Θα κάνω κάτι σίγουρα στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαίρη Μητρούλια.

Μας είπε ακόμα ότι ήταν μία όμορφη εμπειρία, πως θεωρεί νίκη το ότι έφτασε έως εδώ και πως χάρηκε την όλη συμμετοχή της. Ρωτώντας την αν είχε άγχος το βράδυ του live, η Μαίρη Μητρούλια απήντησε ότι δεν είχε άγχος και πως η κύρια συμβουλή που είχε πάρει από την κόουτς της, Έλενα Παπαρίζου ήταν να μην φοβάται πάνω στη σκηνή, να είναι ο εαυτός της, να πατήσει στα πόδια και στις δυνάμεις της και να τραγουδήσει έτσι ώστε το τραγούδι και η ερμηνεία της να φτάσει στον κόσμο.

Η Μαίρη Μητρούλια το κατάφερε αυτό. Ειδικά στη φάση των knockouts που ερμήνευσε το κομμάτι που έχει πει η Νατάσα Μποφίλιου «Με τσιγάρα βαριά», κατάφερε να συγκινήσει τον κόσμο αλλά και την κόουτς της Έλενα Παπαρίζου. Το «The Voice» στα καλύτερα του, ήταν ο τίτλος που έδωσε στην Μαίρη Μητρούλια η πρωινή ενημερωτική εκπομπή των Λυριτζή και Οικονόμου στον Σκάι που την φιλοξένησαν την επόμενη μέρα.

Η Μαίρη Μητρούλια μας αποκάλυψε ακόμα πως στην προετοιμασία για το live είχε συζητήσει με την Έλενα Παπαρίζου το ενδεχόμενο να έλεγε ένα ξένο κομμάτι και μάλιστα σε ύφος τζαζ ροκ. Το κομμάτι που σκεφτόταν ήταν το πασίγνωστο «Crazy» (Cnarls Barkley) το οποίο αν τελικά έλεγε, θα του έδινε και μία πιο μπλουζ χροιά. Τελικά στράφηκαν στην ελληνική επιλογή λέγοντας το κομμάτι της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την στήριξη του. Το ότι δεν συνέχισα δεν μετρίασε τη χαρά μου, ούτε μου αφήνει κάποια πικρία. Ήξερα ότι μάλλον δεν θα πέρναγα, το αισθανόμουν. Σκοπός μου εξάλλου πηγαίνοντας στο The Voice δεν ήταν να φτάσω κάπου αλλά να τραγουδήσω, να μεταδώσω την ενέργεια μου και να περάσω καλά. Ήμουν σίγουρη ότι θα φύγω. Ειδικά όταν είδα ότι θα τραγουδούσα με τον Γιώργο Κυδωνάκη που είχε ρεύμα, αντιλήφθηκα πως δεν θα υπήρχε περίπτωση να περάσω», ανέφερε στο thebest.gr.

Μας είπε ακόμα πως τα πήγε καλά με όλους στο σώου και πως όλα είναι καλά παιδιά. Η ίδια επαναλαμβάνει πως πήγε στο The Voice όχι για τη νίκη και πως ουδέποτε σκέφτηκε ανταγωνιστικά, όπως ενδεχομένως κάποιοι άλλοι από τους συμμετέχοντες.

Μιλώντας για την Έλενα Παπαρίζου, η Μαίρη Μητρούλια ανέφερε ότι «ασχολήθηκε πολύ μαζί μας, μας έδειξε κάποια πράγματα φωνητικά και αυτό που μας συμβούλεψε ήταν να είμαστε καλά μέσα μας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο για κάποιον αυτοδίδακτο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μάθει πολλά πράγματα αλλά η βοήθεια ήταν σημαντική. Η Έλενα Παπαρίζου μ’ αρέσει και σαν χαρακτήρας, είναι μία γυναίκα απελευθερωμένη, ευθύς.

Από τους άλλους κριτές εκτός του Κωστή Μαραβέγια που θα έλεγα ότι είχε τις περισσότερες μουσικές γνώσεις θα ξεχώριζα τον Πάνο Μουζουράκη για το χιούμορ του αλλά και για το πόσο προσγειωμένος είναι. Παλεύει για τα παιδιά της ομάδας του, τους έγραφε μέχρι και ποιήματα. Η όλη εμπειρία νομίζω ότι σου μαθαίνει πολλά πράγματα. Γνωρίζεις καλλιτέχνες, βλέπεις πως είναι ο κόσμος και η τηλεόραση, παράλληλα απομυθοποιείς καταστάσεις, κ.α.».

Στον προσωπικό της χρόνο η Μαίρη Μητρούλια μας είπε χαμογελώντας ότι ακούει τα πάντα, από Μότσαρτ μέχρι και Πάολα. Της αρέσει η μπλουζ, η έντεχνη μουσική αλλά και τα λαικά, τα ποιοτικά τραγούδια και η κλασική μουσική. Εκτός από το τραγούδι, της αρέσει να ζωγραφίζει και να χορεύει. Μάλιστα έχει κάνει και μία σελίδα στο facebook, το the world of art όπου έχει αναρτήσει μικρά ζωγραφικά έργα της. Στο χορό είχε κάνει κάποια στιγμή μαθήματα λάτιν.

Στην προσωπική της σελίδα στο facebook, έχει φτάσει τους 5.000 φίλους και χαμογελά με όλο αυτό το ωραίο που της συμβαίνει.

Τέλος μας είπε πως οι γονείς της την στήριξαν πολύ στην προσπάθεια της, πως ουδέποτε είχε ινδάλματα, πως αντιμετώπισε τους διάσημους κριτές του The Voice ως φυσιολογικούς, απλούς ανθρώπους και όχι ως φαν και πως θα κάνει κάτι σίγουρα στο μέλλον και δεν θα σταματήσει το τραγούδι.

Δύο από τα υπέροχα ζωγραφικά έργα της Μαίρης Μητρούλια.

