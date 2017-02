Espresso: Απειλές και ίντριγκες για το στέμμα της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού

Πρωτοσέλιδο θέμα στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Espresso (10 Φεβρουαρίου 2017) έγινε η Πάτρα και το θέμα της επιλογής της φετινής βασίλισσας του καρναβαλιού. Ο τίτλος της εφημερίδας ήταν ενδεικτικός «Απειλές και ίντριγκες για το στέμμα της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού».

Μάλιστα το θέμα «έπαιξε» δυνατά και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές όπως του Δ. Παπανώτα στον Alpha με ποικίλα σχόλια.

Το ρεπορτάζ της Ελισσάβετ Κυρίτση είτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι οι φετινές υποψήφιες έβγαλαν το... κεντρί τους και πάλεψαν μέχρι τέλους -με κάποιες να κάνουν μέχρι και «bullying» στις συνυποψήφιές τους- για τον φετινό τίτλο της βασίλισσας του Καρναβαλιού στην Πάτρα, εξαπολύοντας κατάρες και απειλές!

Καλλονές από τον νομό Αχαΐας αλλά και απ' όλη την Ελλάδα ανάμεσα τους η Μις Πελοπόννησος 2014 και η Σταρ Πελοπόννησος 2016 διεκδίκησαν την «τιμητική» θέση, ωστόσο όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μία ήταν εκείνη που ξεχώρισε και κέρδισε τον θρόνο και το στέμμα της Queen Bee πάνω στο άρμα με θέμα μια... κυψέλη!

Η φετινή βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού όπως ανέφερε και επίσημο δελτίο Τύπου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, που εστάλη την Πέμπτη 9/2 το πρωί (αν και η είδηση είχε διαρρεύσει από το βράδυ της Τετάρτης) είναι η 26χρονη δασκάλα και χορεύτρια Bollywood χορών, Άντρια Παναγιωτοπούλου, η οποία ξεχώρισε από τις 22 τελικές συνυποψήφιες της, ενώ θα πάρει και μέρος στις εκδηλώσεις της κεντρικής Καρναβαλούπολης το σαββατοκύριακο στα Ψηλαλώνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», μία από τις υποψήφιες για τον τίτλο της βασίλισσας δέχτηκε ως και απειλές από συνυποψήφιά της.

«Αν δεν αποσυρθείς, θα το μετανιώσεις εσύ και η οικογένειά σου» της είπε, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», η «θερμόαιμη» καλλονή, γεγονός που άρχισε να συζητιέται στα καρναβαλικά «πηγαδάκια».

Η κοπέλα αναγκάστηκε να κάνει πίσω και να ανοίξει τον δρόμο στην αδίστακτη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό, η οποία όμως δεν κατάφερε να ανεβεί στο άρμα, που θα πάρει μέρος στις μεγάλες παρελάσεις το τελευταίο σαββατοκύριακο της Αποκριάς στις κεντρικές οδούς της Πάτρας.

Ασφαλώς επρόκειτο όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ, για πρωτοφανές φαινόμενο, το οποίο τρόμαξε προς στιγμήν και άλλες κοπέλες που δήλωσαν συμμετοχή.

Ακολουθεί η συνέχεια του αναλυτικού ρεπορτάζ της «Espresso»

Οι καλά γνωρίζοντες λένε πάντως ότι η συγκεκριμένη υποψήφια έχει συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο και στο παρελθόν, σε άλλες εκδηλώσεις, όπου ήθελε να βγάλει από τη μέση τις αντιπάλους της με όπλο της τις απειλές και τους εκβιασμούς.

Όπως μάθαμε, οι υπεύθυνοι ήθελαν εξαρχής να επιλέξουν ένα κορίτσι «άκαυτο» και όχι απαραίτητα επαγγελματία μοντέλο, γι' αυτό και από τον πρώτο κιόλας γύρο απορρίφθηκαν η Σταρ Πελοπόννησος 2016 Χρυσούλα Ανδρουτσοπούλου και η σούπερ σέξι χορεύτρια Αναστασία Γιούσεφ, η οποία κρίθηκε «πολύ αποκαλυπτική» για το στέμμα της βασίλισσας μέλισσας.

Επίσης, ανάμεσα στις υποψήφιες ήταν και η Μις Πελοπόννησος 2014 Μαρία Ψηλού, η οποία, αν και συγκέντρωσε πολύ θετικά σχόλια, τελικά έχασε τον τίτλο «στη στροφή» από την 26χρονη Άντρια.

Θα πρέπει να πούμε πως, σύμφωνα με τις πηγές μας, φέτος η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αφού ήταν πολλές οι πανέμορφες κοπέλες που δήλωσαν συμμετοχή.

Άλλωστε ο τίτλος της βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού είναι ένα συν στο βιογραφικό, ιδιαίτερα των μοντέλων.

Η 26χρονη δασκάλα και χορεύτρια Bollywood χορών Άντρια Παναγιωτοπούλου, θα είναι αυτή που θα παρελάσει στις 25 και 26 Φεβρουαρίου ως βασίλισσα μέλισσα;

Η 26χρονη κοπέλα με καταγωγή από την Πάτρα, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά, έχει σπουδάσει πιάνο, μουσική και χορό και σήμερα εργάζεται ως καθηγήτρια χορού.

Έχει συμμετάσχει στην ταινία του Bollywood «Between you and me» ως κεντρική χορεύτρια και έχει αποσπάσει το χρυσό μετάλλιο στους επαγγελματίες πανελλαδικά, αλλά και τον τίτλο «Bollywood Star of the Year» στον 3ο διεθνή διαγωνισμό που έγινε υπό την αιγίδα της UNESCO πέρυσι τον Ιούλιο. Λατρεύει το Πατρινό Καρναβάλι κι από μικρή συμμετείχε σε αυτό ως μέλος πληρώματος.

Έτσι, αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή για τον τίτλο της βασίλισσας, κάτι που τελικά τη δικαίωσε, αφού οι κριτές τη θεώρησαν κατάλληλη γι' αυτήν τη θέση, αν και η αλήθεια είναι πως είχε πολύ δυνατό ανταγωνισμό. Μάλιστα, όπως έχει πει η ίδια, ο χορός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καρναβαλικής διασκέδασης, γι' αυτό το τελευταίο σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού θα τα δώσει όλα μαζί με τις... μέλισσές της πάνω στην κυψέλη τους.

