Ξεκίνησε να προβάλλεται και στην Πάτρα το τρυφερό φιλμ «The Space between us – Το Διάστημα ανάμεσά μας»

Ο Βρετανός κινηματογραφικός δημιουργός Πίτερ Τσέλσομ είναι ο σκηνοθέτης μίας ιστορίας αγάπης και αναζήτησης από το… διάστημα μέχρι τη Γη.

Αναφερόμαστε στο νέο φιλμ με τίτλο «The Space between us – Το Διάστημα ανάμεσά μας», όπου πρωταγωνιστούν ο 59χρονος Άγγλος ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν, ο 19χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Εϊσα Μπάτερφιλντ που πρωτογνωρίσαμε στο Οσκαρικό «Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε το 2011, η 45χρονη Κάρλα Γκουτζίνο και η νεαρή ηθοποιός Μπριτ Ρόμπερτσον που έπαιξε και στο τρυφερό οικογενειακό φιλμ «Ο καλύτερος φίλος μου – A Dog’s purpose» του Λάσε Χάλστρομ που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα.

Σύνοψη

Έχοντας γεννηθεί στον Άρη, αποτέλεσμα μιας αναπάντεχης εγκυμοσύνης πριν την απογείωση του διαστημόπλοιου που έφερε την μητέρα του στον Κόκκινο Πλανήτη, ο 16χρονος Γκάρντνερ ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Γη. Λαχταρά να γνωρίσει όλα τα θαύματα του πλανήτη, όμως οι γιατροί του τον αποτρέπουν από τις εξερευνήσεις του, καθώς τα όργανά του δεν αντιδρούν καλά στην γήινη ατμόσφαιρα. Επιθυμώντας διακαώς να βρει τον πατέρα του, ο Γκάρντνερ θα αποδράσει για να αποκαλύψει το μυστήριο της γέννησής του και για να βρει το πού ανήκει στο σύμπαν.

Η ταινία του 60χρονου Πίτερ Χέλσομ έκανε πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες την περασμένη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 (αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα περασμένα Χριστούγεννα) και τα πήγε συμπαθητικά. Οι έως τώρα εισπράξεις της φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Στις ελληνικές αίθουσες το φιλμ (διανομή από την Odeon) που έχει όπως γράφτηκε ένα πολύ ωραίο πρώτο μέρος, χωρίς ωστόσο να γλυτώνει από κάποιες αφελείς παγίδες στη διάρκεια του, ξεκίνησε να προβάλλεται από την Πέμπτη 9/2/2017 (παίζεται και στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα).

Την 26χρονη ξανθούλα ηθοποιό Μπριτ Ρόμπερτσον, την πρωτογνωρίσαμε το 2015 στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Η Χώρα του αύριο» όπου συμπρωταγωνίστησε με τον σούπερ σταρ Τζορτζ Κλούνει.

Ο Peter Chelsom να προσθέσουμε πως έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες Hector and the Search for Happiness, Serendipity και το «Shall We Dance? – Χορεύετε» με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Ο Chelsom είναι μέλος της British Academy και της Αμερικανικής Ακαδημίας των Όσκαρ καθώς και του The Directors Guild Of America και The Writers Guild Of America.

Ο Εϊσα Μπάτερφιλντ είπε στο Βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Total Film για το ρόλο του ότι ουσιαστικά είναι σαν ένα «alien», ένας 16χρονος εξωγήινος που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το γήινο, ανθρώπινο περιβάλλον και συνήθειες.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ