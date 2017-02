Το παγκόσμιο τουρνουά 5X5 Neymar Jr’s Five επιστρέφει στην Ελλάδα!

Έπειτα από ένα επιτυχημένο ντεμπούτο, το αστέρι της Βραζιλίας Neymar Jr ξαναχτυπά με την διοργάνωση του δεύτερου Neymar Jr’s Five. Το πρωτότυπο τουρνουά 5Χ5 επιστρέφει στη χώρα μας τον Μάιο με τους προκριματικούς να διεξάγονται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα και τον Εθνικό Τελικό στην πρωτεύουσα. Οι εγγραφές για τις ομάδες ξεκίνησαν στο www.neymarjrsfive.com.

130 ομάδες και συνολικά 750 συμμετέχοντες ήταν ο περσινός απολογισμός του Neymar Jr’s Five στην Ελλάδα. Η ομάδα που αναδείχθηκε νικήτρια και μας εκπροσώπησε στον Παγκόσμιο Τελικό στο Instituto Projeto του Neymar Jr στην Praia Grande της Βραζιλίας, οι «Θενπούδες», κατάφεραν να πλασαριστούν στην τελική 8άδα.

«Τελικά σημασία δεν είχε μόνο η απόλαυση του παιχνιδιού, ήταν αναμφίβολα μια εμπειρία ζωής» υποστήριξε η ελληνική ομάδα ανανεώνοντας το ραντεβού της συμμετοχής της και για αυτή τη χρονιά.

Φέτος το τουρνουά θα ταξιδέψει σε περισσότερες από 53 χώρες και θα απευθύνεται σε ομάδες από 2 έως και 7 ατόμων ηλικίας 16 έως και 25, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής δύο μεγαλύτερων των 25 ετών παιχτών σε κάθε ομάδα.

Οι συμμετέχουσες ομάδες χάνουν ένα παίκτη κάθε φορά που δέχονται γκολ, μέχρι είτε να αποκλειστούν όλοι οι παίκτες, ή να περάσουν 10 λεπτά παιχνιδιού.

Οι Έλληνες που θα διαπρέψουν στον Εθνικό Τελικό θα ταξιδέψουν στη Βραζιλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τον Παγκόσμιο Τελικό τον Ιούλιο και θα γνωρίσουν τον Neymar JR από κοντά!

Η πρωταθλήτρια ομάδα του Παγκόσμιου Τελικού θα κερδίσει ένα ταξίδι VIP στη Βαρκελώνη και θα έχει την ευκαιρία να περάσει περισσότερο χρόνο με το αστέρι της μπάλας στο Camp Nou και να προπονηθούν μαζί.

«Πάντα έπαιζα με την παρέα μου φτιάχνοντας μικρά τέρματα», όπως δηλώνει ο Neymar Jr. «Το τουρνουά μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και είμαι πολύ περήφανος για αυτό.

Για να νικήσεις έναν αγώνα 5Χ5, χρειάζεται στρατηγική ώστε να καταλάβεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις επίθεση και πότε άμυνα. Μια καλή άμυνα είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να μπορείς μαζί με την ομάδα σου να βγεις νικητής του τουρνουά.»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Neymar Jr’s Five προσέλκυσε πέρυσι περισσότερες από 10.000 ομάδες και 65.000 παίκτες από 47 χώρες με μοναδικό σκοπό τη νίκη στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά 5Χ5.

Δήλωσε συμμετοχή με την ομάδα σου, και ίσως είσαι εσύ ένας από αυτούς που θα βρεθούν στη γενέτειρα του ποδοσφαίρου και του Neymar Jr: «Dare to dream and outplay them all» !

-//-

Παρακολούθησε όλες τις σημαντικές φάσεις και την αγωνιστική δράση, από την έναρξη του Neymar Jr’s Five μέχρι και το μεγάλο τελικό, στα αθλητικά κανάλια COSMOTE SPORT της COSMOTE TV!

Το φετινό πρόγραμμα των προκριματικών είναι:

Θεσσαλονίκη: Κυριακή, 7 Μαΐου

Πάτρα: Κυριακή, 14 Μαΐου

Αθήνα: Κυριακή, 21 Μαΐου

Εθνικός Τελικός: Αθήνα, Κυριακή, 28 Μαΐου

Για εγγραφές, όλα τα updates και περισσότερες πληροφορίες:

www.neymarjrsfive.com/el,

facebook.com/neymarjrsfive

#neymarjrsfive