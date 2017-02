Έρχεται 16 Φεβρουαρίου στις αίθουσες το ψυχολογικό θρίλερ "Αντίδοτο στην Ευεξία"

Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ θα δούμε και στις ελληνικές αίθουσες το φιλμ «A Cure for Wellness – Αντίδοτο στην Ευεξία» που έχει σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Όσκαρ κινηματογραφικός δημιουργός Γκορ Βερμπίνσκι («The Ring: Σήμα Κινδύνου»).

Ο 53χρονος Βερμπίνσκι δημιουργεί μία συναρπαστική και προκλητική ταινία, που ερευνά την αληθινή έννοια της ευεξίας και τις παγίδες που κρύβουν η φιλαργυρία και η εμμονή για δύναμη, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Odeon.

Σύνοψη

Από τον οραματιστή σκηνοθέτη, Γκορ Βερμπίνσκι, το «Αντίδοτο στην Ευεξία», είναι ένα ανατριχιαστικό και σοκαριστικό ψυχολογικό θρίλερ. Ο Ντέιν Ντεχάαν υποδύεται τον Λόκχαρτ, έναν φιλόδοξο χρηματιστή της Wall Street, ο οποίος στέλνεται από την εταιρία του σε ένα απομονωμένο θεραπευτικό σπα στις Άλπεις.

Ο Λόκχαρτ έχει μία αποστολή: πρέπει να πείσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, τον Πέμπροκ (Χάρι Γκρένερ), που βρίσκεται ως ασθενής στο σπα, κι έχει δηλώσει στο προσωπικό της εταιρίας του ότι δεν έχει καμία πρόθεση να γυρίσει στη Νέα Υόρκη, να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ο Λόκχαρτ φτάνει στο ήσυχο σανατόριο, όπου οι ασθενείς υποτίθεται ότι λαμβάνουν μία θαυματουργή θεραπεία. Στην πραγματικότητα όμως, αυτοί φαίνεται ότι αρρωσταίνουν ακόμη περισσότερο…

To διαφημιστικό τρέιλερ του «A Cure for Wellness» που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ προβάλλεται ήδη στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε. Παίζουν ο 31χρονος Dane DeHaan, ο Jason Isaacs και η Mia Goth. Το ενδιαφέρον στόρι του φιλμ που έχει πάρει συμπαθητικές έως τώρα κριτικές, εκτυλίσσεται σ’ ένα μυστηριώδες κέντρο αποκατάστασης στις Ελβετικές Άλπεις. Βγαίνει στις ΗΠΑ από την 20th Century Fox στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ενώ μία μέρα νωρίτερα, από την Πέμπτη 16/2 θα ξεκινήσει να παίζεται στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός Gregor "Gore" Verbinski έχει σκηνοθετήσει τα 3 πρώτα φιλμ του πολύ επιτυχημένου franchise των «Pirates of the Caribbean –Πειρατές της Καραιβικής». Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου UCLA School of Theater, Film and Television.

*Ο Verbinski κέρδισε βραβείο Όσκαρ το 2013 για το φιλμ κινουμένων σχεδίων, μία πανέξυπνη western κωμωδία, το «Rango» όπου δάνειζε τη φωνή του ο Τζόνι Ντεπ (Όσκαρ καλύτερου φιλμ animation).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ